男子駕車衝入白宮對面公園 遭特勤局逮捕

1名男子今天駕車衝進白宮對面公園的人行道後，遭美國特勤局（U.S.Secret Service）人員逮捕，白宮實施安全封鎖約半小時後解封。

法新社報導，現場目擊者拍攝的影片顯示，這名男子駕車撞上白宮對面拉法葉廣場（Lafayette Square）人行道上的標示牌，隨後被警方拖出車外制伏。

美國特勤局發言人表示，該車輛駕駛「作勢攻擊執法人員」後，「旋即被捕歸案」。

發言人在聲明中說，當局已調派一組爆裂物處理小組（EOD）前往現場，「對車輛展開預防性檢查」，並表示在這起事件發生同一時間，「另1名人士跳過拉法葉廣場西北角附近的護欄」。

聲明指出：「這名人士同樣很快被逮捕歸案。兩起事件已進入調查程序。」

據報導，白宮在事件發生期間實施安全封鎖約半小時，廣場周圍道路也一度封閉。

另據路透社報導，案發當時美國總統川普（DonaldTrump）正在家中。目前不清楚這2起事件是否有所關聯。