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民主黨總統提名民調 奧薩夫領先

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

民主黨在期中選舉大勝後，黨內2028年總統提名的版圖出現變化：紐約郵報報導，進步派大會「Crooked Con」上周末舉辦2028年民主黨總統提名意向投票，喬治亞州聯邦參議員奧薩夫（Jon Ossoff）以38%遙遙領先；2024年民主黨總統候選人、前副總統賀錦麗只拿到0.6%，和密西根州聯邦參議員斯洛金並列第16名。

這次約有1,000人參與投票，紐約州聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）以17%得票率排第二，前運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）以14%位居第三。

賓州州長夏皮羅和加州州長紐森，得票率僅4%和2.3%。

「Crooked Con」由歐巴馬政府前幕僚創辦的Crooked Media主辦，邀請多位知名自由派人士討論民主黨的未來。這項意向投票不是科學抽樣，但反映了民主黨內最活躍支持者對2028年的想法。

期中選舉前，賀錦麗在幾乎所有2028年民主黨總統初選民調中都領先兩位數。在RealClearPolitics最新的民調數字中，她仍以21.8%領先，紐森13.5%居次，奧薩夫以10.8%排第五。

奧薩夫這次卻大勝共和黨對手、聯邦眾議員柯林斯，被外界看好是2028年的有力人選。

民主黨 民調 賀錦麗

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