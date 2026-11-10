政策轉彎！川普鬆口「願適度監管 AI 」 但有一前提…

美國總統川普認為，人工智慧（AI）帶來的風險在可控範圍內，並釋出願意接受適度監管的訊號。他日前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪時表示，不反對為AI設立防護措施，「不介意設置護欄」，但強調相關規範不能束縛美國AI產業的發展，以免在這場競賽中落後中國。

在節目中被問及美國是否應該為了持續領先中國，而承擔AI的風險時，川普表示，這些風險其實是可以管控的，他也表達願與民主黨人合作制定防護措施。

他告訴CBS，「我不介意護欄」，但不希望法規讓美國「遠遠落後中國、屈居第二」，他聲稱中國沒有這類限制。

川普先前傾向讓科技公司自律，而非由政府施加全面限制。他最新談話顯示，對防護措施抱持一定程度的開放態度，但仍不清楚他願意接受多大程度的規範。

節目中還提到這次期中選舉的議題，被問到如何看待敗選原因時，川普指出，選民「不喜歡美伊戰爭」，也不喜歡戰事引發的油價飆漲，但更重要的原因在於「選票上沒有我的名字」，這是他近日多次提出的說法。

川普仍不忘為自己的經濟政策大力辯護，稱「多項數據都非常驚人」；專訪前數小時，美國剛剛公布優於預期的就業報告。然而，期中選舉時所作的出口民調卻顯示，3/4選民認為經濟狀況不是糟糕就是欠佳，其中更有7成票投民主黨眾議員候選人。有2/3選民認為川普的關稅政策，損害美國經濟。

對此，川普認為政府「沒把訊息傳達出去」是主因，並將原因歸咎「宣傳溝通欠佳」，但堅稱他的政策將促使製造業就業機會復甦。針對移民遣返政策，川普坦言：「我認為確實過於強硬了。」 他自認在關閉邊境這項工作上，「拿到了A+的成績…但我也受到了傷害，因為我們同時抓走那些有良好工作、僅有一項違規或觸法紀錄的人，而那項違法行為就是非法進入這個國家」。

他指出，美國有部分人認為這些人應該被驅逐，但也有部分人認為，他們若是好人，並在園藝公司或飯店工作，有些甚至有繳稅，那麼就該讓他們留下。