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邀UFC總裁出任白宮新聞秘書 川普澄清：只是開玩笑

中央社／ 佛州西棕櫚灘8日綜合外電報導
美國總統川普（左）7日宣布，邀請終極格鬥冠軍賽總裁懷特（右）出任白宮發言人。法新社
美國總統川普（左）7日宣布，邀請終極格鬥冠軍賽總裁懷特（右）出任白宮發言人。法新社

美國總統川普（Donald Trump）今天澄清，他日前邀請終極格鬥冠軍賽（UFC）執行長懷特（Dana White）出任白宮新聞秘書的言論，只是在「開玩笑」。

法新社報導，川普在佛羅里達州以自己名字命名的機場停機坪接受媒體訪問時說，「我只是在開玩笑，但懷特很喜歡這個主意。」

白宮新聞秘書向來是美國政府最受矚目的職位之一，前任秘書扎卡利亞（Katie Zacharia）上任不到1週後，於10月16日離職，此後職位一直懸缺至今。

現年57歲的懷特是UFC總裁兼執行長，也是川普的多年好友。

懷特7日深夜在倫敦受訪時不願多談，僅稱9日他與川普會面後，「會有更多事情可以談」。

今年6月川普80歲生日時，懷特領導的UFC於白宮南草坪舉辦了1場激烈的「八角籠」格鬥賽。2024年川普發表連任勝選演說時，懷特也曾與他同台。

川普7日在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，「戴納（懷特），請接受這份工作！」，並稱他是「強悍的格鬥家與戰士」。

川普還建議懷特找幾名格鬥選手擔任助理，其中3人並非美國籍。

川普今天表示，這些來自「不明地區」的格鬥選手被列為助理，民眾應該就能看出這是在開玩笑。

川普說：「我當然是在開玩笑，你們看得出來，因為我安排所有優秀的格鬥選手擔任他的助理。」

川普也證實，9日與懷特會面的計畫仍會照常進行。

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