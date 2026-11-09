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川普認遣返移民太強硬傷選情：與民主黨談特赦「其實做得到」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普承認遣返移民的做法可能太強硬。（路透）
川普承認遣返移民的做法可能太強硬。（路透）

美國總統川普承認，遣返移民的做法可能「太強硬」，拖累了共和黨在期中選舉的選情。他拋出與民主黨協商移民特赦協議的可能性，讓部分長年在美生活的無證移民合法留下。

綜合金融時報與紐約時報報導，川普在8日播出的CBS《60分鐘》專訪中，被問到遣返政策是否過頭時回答：「我想可能是太強硬了，對。」他補充：「這讓我吃了虧。」那麼，能否與民主黨達成協議，讓無證移民取得合法身分呢？他說，這「其實做得到」。

他坦承，政府也遣返了有正當工作的人，並說：「國內有很大一部分人認為，如果他們是好人，就應該獲准留下。」

他表示，部分極右派希望把所有無證移民都趕走，但也有人主張，「把殺人犯趕出去，把凶狠的人趕出去，把毒販趕出去，但對那些已經在這裡，有些甚至住了10年、15年的人，替他們協商做個安排」。

紐約時報報導，被問到遣返政策是否過頭，川普回答：「我想可能是太強硬了，對。」他補充：「這讓我吃了虧。」

不過，這場專訪在6日上午錄製後，川普隨即宣布，由移民強硬政策推手米勒（Stephen Miller）出任白宮幕僚長。

移民 民主黨 特赦

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