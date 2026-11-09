川普談AI監管鬆口了！稱不介意設護欄 但有一前提

美國總統川普表示，人工智慧帶來的風險是可以管控的，並釋出願意接受防護措施的訊號。他在哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節目中說，「不介意設置護欄」。

被問及美國是否應該為了領先中國而接受人工智慧的風險時，川普說這些風險可以管控，也表達願與民主黨人合作制定防護措施。

他告訴CBS，「我不介意護欄」，但不希望法規讓美國「遠遠落後中國、屈居第二」，他聲稱中國沒有這類限制。

川普先前傾向讓科技公司自律，而非由政府施加全面限制。他最新談話顯示，對防護措施抱持一定程度的開放態度，但仍不清楚他願意接受多大程度的規範。