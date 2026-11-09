整理包／共和黨掌國會剩55天！變天前五大攻防一次看

美國共和黨在期中選舉慘敗、失去參眾兩院多數後，議員周一重返華府，掌握兩院多數的時間只剩55天。他們可以趕推自家法案，也可能與民主黨達成協議。但若敗選後士氣低迷、議事停滯，國會可能只處理必要法案後，就提前放聖誕假期。

一、赫塞斯會遭彈劾？

即將卸任的肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）正推動彈劾國防部長赫塞斯（Pete Hegseth），指控包括未經國會授權發動戰爭，以及無視減少平民傷亡的法律。

若眾院通過彈劾案，將交由參院審理，屆時須獲三分之二票數支持才能免職。並非彈劾通過就得下台。

白宮部分高層把不受歡迎的伊朗戰爭歸咎於赫塞斯，敦促川普撤換他。但川普仍說喜歡他，沒有開除的打算；赫塞斯也表示不會退縮。

若赫塞斯辭職或遭撤換，共和黨將希望趕在年底前，完成繼任者的參院任命確認程序。

二、兩黨新領袖怎麼選？

共和黨周二將改選參眾兩院黨團領袖，最大看點在眾院。現任議長強生不爭取少數黨領袖，由現任多數黨領袖史卡利斯（Steve Scalise），對上黨內右派支持的司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）。參院的圖恩（John Thune）預料能保住共和黨領袖職位。

民主黨參院黨團預定12月初改選。雖有幾名新當選參議員表態不支持舒默（Chuck Schumer），但民主黨選得好，預料他仍能當選多數黨領袖。夏威夷州參議員夏茨（Brian Schatz）可望升任黨團第二號人物。

明年1月新國會就職後，眾院全體議員將選出新議長，預料由民主黨的傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）出任。

三、聯邦政府下月會關門？

聯邦機關經費將於12月11日到期，若國會未及時通過撥款法案，政府將面臨關門。

一個選項是先以短期撥款撐到2027年初，再由民主黨掌控的新國會與川普，協商截至明年9月30日的本會計年度剩餘經費。

國會也可能先通過部分機關的全年經費，但需參院民主黨支持。民主黨可能要求以法律建立終止伊朗戰爭的機制，或限制行政部門挪用、取消國會核准的支出。

四、共和黨能為川普加碼軍費？

共和黨先前已透過特殊的預算協調程序，通過稅務與移民執法措施，也考慮再推法案，滿足川普增加軍費的要求。

法案還可能納入調高債務上限，讓民主黨明年接掌國會後，少一項非處理不可的議題。

但相關工作選前已停滯。共和黨在兩院的多數優勢薄弱，黨內對法案規模與內容也有分歧，要趕在交接前過關並不容易。

五、 哪些法案有望趕年底過關？

跨黨協商中，較有機會過關的是重大建設許可法案，目標是加快環評，推進能源基礎設施等大型工程。大學體育、加密貨幣與農業援助法案的過關難度則較高。

國會也在考慮延長半導體製造稅額抵減、改善稅務行政流程、規範報稅服務業者、撤回加嚴的賭博損失扣除限制，以及新增影視製作稅額抵減。