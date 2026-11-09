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掃蕩無證移民惹議 川普受訪時坦言執法可能太嚴厲

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國總統川普接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目專訪時表示，政府在執行法規、大規模驅逐無證移民時採取的手段可能「太過強硬」。

法新社報導，川普接受CBS節目「60分鐘」（60Minutes）訪問被問及驅逐移民政策時說：「我認為這太過強硬…我想可能真的太嚴厲了。」

川普在共和黨於期中選舉遭遇重大挫敗後接受CBS專訪，CBS今天稍早在社群平台X公布相關片段，完整訪談預定稍晚在電視播出。

共和黨在德州南部及其他拉丁裔選民占多數的地區支持度大幅下滑，許多選民認為，川普政府強硬掃蕩移民是原因之一。

川普政府加強對美國南部邊境實施管制，使其獲得部分國內民眾支持，但政府積極推動大規模驅逐數以百萬計無證移民的做法，也招致各界廣泛批評。

川普坦言，他的移民掃蕩政策在選舉中「有利也有弊」。他認為，自己在封鎖邊境方面「拿到A+」，在驅逐不法分子方面也「獲得很高評價」。

川普接著說：「但我也受到傷害，在遭逮捕的移民中，也不乏擁有正當工作者，他們唯一的違規或違法行為，就是非法入境。」

「如今，國內有很多人認為應該將他們驅逐出境，但也有不少人認為，如果他們是安分守己的人，比如在園藝公司工作、在旅館任職，或從事其他正當職業，就應該允許他們留下來，對吧？在某些情況下，他們甚至還在納稅。」

川普也表示，他「很樂意在移民議題上與國會裡的民主黨人合作」。

目前尚不清楚川普政府是否計劃調整移民執法策略。川普6日任命移民政策強硬派大將米勒（StephenMiller）接任白宮幕僚長，接替敗選請辭的威爾斯（Susie Wiles）。

今年稍早，兩名美國公民遭聯邦執法人員開槍擊斃後，米勒曾公開為相關執法人員辯護。在米勒主導的大規模移民掃蕩行動中，移民暨海關執法局（ICE）等聯邦探員佩戴面罩或頭套等執行任務，其伴隨的暴力執法與傷亡事件在全美引發爭議。

出口民調顯示，58%的受訪者認為，川普政府在掃蕩移民方面做得太過火。儘管如此，當詢問「哪個政黨更有能力處理移民問題」時，共和黨仍以43%的支持度略勝民主黨的41%。

移民 川普 執法

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