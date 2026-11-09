黃仁勳出軌疑似女共諜！川普力挺「為國貢獻」下周訪中願帶黃同行

路透報導，輝達執行長黃仁勳8日承認與一名被美方認定為中國大陸間諜的女子有婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。美國總統川普8日力挺黃仁勳，讚他對美國做出驚人貢獻，但表示尚未與他談過此事。被問及下周亞洲行是否會帶上黃仁勳，川普表示尚不確定，但「當然願意」。

川普8日告訴記者：「我還沒跟他談過這件事。我只知道他是個很好的人，但你永遠不知道究竟發生了什麼事。」他並表示：「我希望一切都沒事。」

川普接著稱讚黃仁勳：「我認為他為人值得尊敬」，並表示黃仁勳「為我們國家做出了驚人的貢獻」。對於相關指控，川普說：「我想他可能有他的理由，你得聽聽他的說法。」

川普預計出席11月18日至19日在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

輝達8日表示，正調查黃仁勳是否成為外國情報活動的目標。此前有媒體報導指稱，黃仁勳與一名向北京傳遞情報的中國女商人關係密切，而這名女子是新加坡資料中心公司Megaspeed高層黃樂（Alice Huang），任務是蒐集情報，也可能試圖促使美國放寬輝達先進晶片銷中限制。

根據紐約時報，川普約1年前已聽取簡報，得知美國情報體系正對黃樂進行電子監控。今年春天，國務卿魯比歐督導起草一份高度機密備忘錄，詳述黃樂受到中國國家安全部吸收、以黃仁勳為目標的情報。這份備忘錄在川普今年5月訪中前不久，已分送相關安全高層官員。