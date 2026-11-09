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黃仁勳認婚外情！川普稱「他是個好人」 仍願意帶他一塊出訪亞洲
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情，對方疑為中國大陸間諜。美國總統川普周日被問及此事時，稱黃仁勳「是個好人」。
川普在返回華府前告訴記者：「我沒和他談過這件事。我只知道他是個好人，但事情究竟是怎麼回事，誰也說不準。」
輝達表示，董事會將展開調查，釐清黃仁勳是否曾被外國情治機關盯上。
被問到即將出訪亞洲，是否計劃帶黃仁勳同行時，川普說，他還不確定，但願意帶他一起去。川普說：「我沒聽說他做錯了什麼。」
紐約時報報導，美國國務卿盧比歐今年春天督導起草一份高度機密的備忘錄，提醒川普政府高層，黃仁勳和美方認定遭中國大陸國安部吸收的黃樂（Alice Huang）關係密切。備忘錄以電子監控所得情報為依據，盧比歐參與此事是首度曝光。
黃仁勳曾遊說川普政府，准許輝達向大陸銷售除最新款外的先進AI晶片。他承認曾和黃樂有親密關係，並發信道歉。輝達董事會宣布展開調查，表示目前沒有理由認為美國國安或輝達機密受到損害。
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