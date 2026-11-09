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川普邀格鬥賽總裁出任白宮發言人

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普（左）和「終極格鬥冠軍賽」總裁兼執行長懷特（右）六月十四日在白宮南草坪參加美國建國二五○周年格鬥賽，川普向群眾揮手致意。美聯社
美國總統川普（左）和「終極格鬥冠軍賽」總裁兼執行長懷特（右）六月十四日在白宮南草坪參加美國建國二五○周年格鬥賽，川普向群眾揮手致意。美聯社

美國總統川普七日宣布，邀請終極格鬥冠軍賽（ＵＦＣ）總裁懷特（Dana White）出任白宮發言人，甚至提議懷特帶上格鬥選手協助對付「瘋狂左派」。ＣＮＮ稍早引述消息人士稱懷特已婉拒，但懷特隨後公開回應時賣關子，稱九日將與川普會面，未明確表態是否接任。

五十七歲的懷特七日在倫敦出席拳擊活動，面對記者詢問這項邀約，先是笑了笑，隨後透露即將飛往華府。他不願說明是否已與川普討論職務，但證實將前往白宮與這位多年好友見面，「我相信見面之後，會有更多事情可以談」，還說他已身兼很多工作。

美國網站ＴＭＺ引述直接知悉安排的消息人士指出，懷特九日將在橢圓辦公室與川普討論這項職務；ＣＮＮ則引述知情人士稱，懷特已拒絕邀約，另有一名白宮幕僚表示，川普是在開玩笑。

川普七日發文稱已邀請「偉大的懷特，一位剽悍的鬥士與戰士」出任發言人，還希望他帶上六名現役或退役ＵＦＣ選手擔任助手。川普寫道：「我們需要這些人，保護我們免受瘋狂左派攻擊。懷特將成為一位前所未見的發言人。懷特，拜託接下這份工作！」

懷特隨後也轉發川普貼文，並分享他站在白宮簡報室講台後方照片，寫下「邁向下一篇章」，但未說明是否接受邀約。白宮通訊主任張振熙也轉發川普貼文，熱情喊話要懷特出馬。

懷特是川普多年好友及政治盟友，曾在最近三屆共和黨全國代表大會發表演說，並在二○二四年總統大選期間協助川普接觸年輕男性選民。今年六月，川普更在白宮草坪舉辦ＵＦＣ賽事，作為美國建國二五○周年慶祝活動一環。

共和黨期中選舉慘敗，民主黨將掌控參眾兩院並誓言調查川普政府，白宮尋找新發言人的壓力也隨之升高。川普重返白宮後，先由李維特擔任發言人；她於今年八月以陪伴家人為由離職，接任的札卡里亞僅任職五天，主持一場風波不斷的記者會後便遭撤換，創下任期最短紀錄。

期中選舉後，川普六日宣布撤換白宮幕僚長威爾斯，由立場強硬的副幕僚長米勒九日起接任。

川普 白宮 發言人

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