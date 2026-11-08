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數千移民湧入小島收容超載 西班牙耶羅島宣布緊急狀態

中央社／ 巴塞隆納7日綜合外電報導

由於移民船隻湧入數量驟增，西班牙加納利群島（Canary Islands）之一的地方當局今天宣布進入緊急狀態，並要求中央政府提供援助以應對這波移民潮。

法新社報導，耶羅島（El Hierro）地方議會主席阿瑪斯（Alpidio Armas）在接受西班牙電視台訪問時表示：「我們對抵達人數的急劇增加感到非常擔憂。」

「正因如此，我們才宣布進入緊急狀態，以確保能與上級機構建立合作機制。」

近幾周已有數千名移民抵達這座大西洋群島，其中許多人在耶羅島登陸。

根據地方當局統計，自11月初以來，已有超過3300人搭乘約30艘船抵達這座島嶼。

阿瑪斯表示，官員正為新抵達的移民尋找臨時安置場所，而島上醫院的收容環境已變得「不理想」。

每年這個時期，由於有利的海上航行條件，抵達加納利群島的移民人數通常都會增加。

然而，地方當局警告，預計今晚逼近的暴風雨可能使目前仍在海上的移民面臨更危險的航行環境。

根據倖存者說法，本周稍早，一艘試圖前往加納利群島的移民船上發現2具遺體，另有5人據信在航行途中喪生。

移民 緊急狀態 西班牙

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