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前任只撐5天…川普改求UFC總裁接白宮發言人 他首度回應賣關子

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）7日宣布，邀請終極格鬥冠軍賽總裁懷特（右）出任白宮發言人。法新社
美國總統川普（左）7日宣布，邀請終極格鬥冠軍賽總裁懷特（右）出任白宮發言人。法新社

每日郵報報導，美國總統川普7日宣布，邀請終極格鬥冠軍賽（UFC）總裁懷特（Dana White）出任白宮發言人，甚至提議帶上格鬥選手，協助對付「瘋狂左派」。CNN稍早引述消息人士稱懷特已婉拒，但他隨後首度公開回應時賣關子，稱9日將與川普會面，未明確表態是否接任。

57歲的懷特7日在倫敦出席拳擊活動，面對記者詢問這項邀約，先是笑了笑，隨後透露即將飛往華府。他不願說明是否已與川普討論職務，但證實將前往白宮與這位多年好友見面，並賣關子說：「我相信見面之後，會有更多事情可以談。」被追問時，他又補充：「我已經身兼很多工作了。」

美國網站TMZ引述直接知悉安排的消息人士指出，他將於9日在橢圓形辦公室與川普討論這項職務；CNN則引述知情人士稱，懷特已拒絕邀約，另有一名白宮幕僚表示，川普是在開玩笑。

川普7日發文稱已邀請「偉大的懷特，一位剽悍的鬥士與戰士」出任發言人，還希望他帶上6名現役或退役UFC選手擔任助手。川普寫道：「我們需要這些人，保護我們免受瘋狂左派攻擊。懷特將成為一位前所未見的發言人。懷特，拜託接下這份工作！」

懷特隨後也在Instagram轉發川普貼文，並分享自己站在白宮簡報室講台後方的照片，寫下「邁向下一篇章」，但未說明是否代表接受邀約。白宮通訊主任張振熙也轉發川普貼文，熱情喊話要懷特接任。

懷特是川普多年好友及政治盟友，曾在最近3屆共和黨全國代表大會發表演說，並在2024年總統大選期間，協助川普接觸年輕男性選民。今年6月，川普更在白宮草坪舉辦UFC賽事，作為美國建國250周年慶祝活動的一環。

如今共和黨期中選舉慘敗，民主黨將掌控參、眾兩院，並誓言調查川普政府，白宮尋找新任發言人的壓力也隨之升高。川普重返白宮後，先由李維特（Karoline Leavitt）擔任發言人；她於今年8月以多陪伴家人為由離職，接任的札卡里亞（Katie Zacharia）則僅任職5天，主持一場風波不斷的記者會後便遭撤換，創下歷來最短任期紀錄。

札卡里亞曾自稱律師，被問及何時通過律師考試時，回答「搬到中國時」，引發外界質疑，因為外籍人士並不具備報考中國律師資格考試的資格。她後來承認，自己未通過加州律師考試，也未再次應試。

期中選舉後，川普6日宣布撤換幕僚長懷爾斯（Susie Wiles），由立場強硬的顧問米勒（Stephen Miller）自9日起接任。

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