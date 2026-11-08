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美國17歲少女遭囚禁逾500天 靠線上遊戲《Among Us》求救逃出生天

香港01／ 撰文／成依華
美國猶他州（Utah）17歲少女Kylie Arellano於2025年5月失蹤，並經由遊戲《Among Us》向另一名年輕玩家發送求救訊息，在對方報警後終於獲救。Among Us示意圖。 圖／Among Us
美國猶他州（Utah）17歲少女Kylie Arellano於2025年5月失蹤，並經由遊戲《Among Us》向另一名年輕玩家發送求救訊息，在對方報警後終於獲救。Among Us示意圖。 圖／Among Us

美國猶他州（Utah）17歲少女Kylie Arellano於2025年5月失蹤，慘遭一名39歲男子囚禁在其位於俄勒岡州（Oregon）的住處，所幸少女最終於2026年11月1日獲救。據美媒報導，少女成功透過一支能連接Wi-Fi的手機，經由遊戲《Among Us》向另一名年輕玩家發送求救訊息，在對方報警後，少女終於獲救。

2025年5月29日，當時年僅15歲的少女Kylie Arellano在猶他州花園城（Garden City）失蹤，她才剛與母親互傳訊息不久，但之後手機關機，失去蹤影。

《新聞週刊》（Newsweek）11月5日引述執法部門消息人士指出，少女透過社群平台Snapchat認識一名男子Adam Harmel，男子表示自己患有影響臀部的身體障礙，又提出給少女一筆錢，讓她前往俄勒岡州。男子2025年5月29日開車到猶他州接少女，就在對方上車後，他把少女的手機丟進河裡，並把她帶到自己位於俄勒岡州的家中，不讓對方離開。

男子把少女囚禁在地下室，並多次攻擊她。據美國聯邦調查局（FBI）表示，男子會在枕頭下藏刀，又強迫少女睡在他床上靠牆的一側，以防止她逃跑。男子的暴力行為之後更變本加厲，頻繁毆打少女。

事情終於出現轉機，男子給少女一支沒有行動網路的手機，少女透過手機連接Wi-Fi，並在線上遊戲《Among Us》與另一名年輕人對話。她透露自己的身分，並說明自己正被關在一名男子家中，但她同時表示，認為警方已經停止尋找她。

事實上，少女的母親一直沒有放棄尋找女兒，並在Facebook成立社團尋人。

網路另一端的年輕人在聽到少女的故事後，把消息告訴母親，其母親報警，最終讓Kylie Arellano獲救。男子Adam Harmel如今也已被逮捕。少女母親開心地在尋人社團公布消息。

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文章授權轉載自《香港01》

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