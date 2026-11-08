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白宮新聞秘書仍懸缺 川普邀綜合格鬥賽UFC總裁出任
美國總統川普今天指出，他已邀請終極格鬥冠軍賽（UFC）總裁懷特出任白宮新聞秘書；這個職位自上月16日以來一直懸缺至今。
法新社報導，川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我很高興地宣布，我們已向偉大的懷特（Dana White）提出邀請，請這位好勇鬥狠的格鬥家與戰士出任美國新聞秘書。」
他寫道：「戴納（懷特），請接受這份工作！」
懷特尚未明確表態是否接受這份工作，但他在Instagram發布一張可能由人工智慧（AI）生成的照片，畫面中他站在白宮新聞簡報室的講台後方，下方配文寫著「邁向下一篇章」。
自從電視評論員札卡利亞（Katie Zacharia）上月16日在上任不到一週後離職，白宮一直沒有新聞秘書。
現年57歲的懷特是UFC總裁兼執行長，而UFC是全球綜合格鬥界規模最大也最成功的組織。
川普還列出6名UFC選手，希望懷特能帶他們進白宮擔任顧問，「儘管其中有些人不是來自我們國家」。
他提到的選手中，有兩人是俄羅斯人，一人是巴西人。
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