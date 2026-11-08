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反移民大將 米勒接白宮幕僚長

聯合報／ 編譯周辰陽、記者胡玉立／綜合報導
美國總統川普第二任至今的嚴打移民政策及掃蕩行動背後，都有準白宮幕僚長米勒的影子。圖為他五日在白宮南草坪。美聯社
美國總統川普第二任至今的嚴打移民政策及掃蕩行動背後，都有準白宮幕僚長米勒的影子。圖為他五日在白宮南草坪。美聯社

美國總統川普六日宣布，由白宮副幕僚長兼國土安全顧問米勒，接替威爾斯擔任白宮幕僚長。米勒以推動最嚴苛的反移民政策著稱。川普同日接受美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「六十分鐘」專訪時說，他會微調內閣人事。

米勒是川普最親近且任職最久的顧問之一，早在二○一六年川普首度競選總統時，就以文膽身分加入競選團隊，深受川普器重，也是川普第二任至今嚴打移民和廢除美國出生公民權等國內政策及行動的主要幕後推手。

米勒在前年美國總統大選後，被拔擢至白宮核心管理職。預定九日生效的這項人事異動顯示，美國期中選舉後，川普並不打算改變做法，將在國內政策及政治事務上採取更強悍的進攻策略。

可望成為聯邦眾議院新議長的民主黨籍眾議員傑佛瑞斯，形容米勒是「危險的仇外者」，應加以開除。民主黨聯邦參議院領袖舒默也說，賦予米勒更大的權力，凸顯川普並未從共和黨這次的慘敗汲取任何教訓。

三日期中選舉正式投票日，共和黨大敗，威爾斯五日就向川普遞辭呈。川普在自創社媒真實社群發文宣布威爾斯請辭時，稱讚她的工作表現非常出色，且將繼續在他的團隊服務。

威爾斯六日聲明，「能在白宮為川普總統效力是我畢生最大榮幸。我非常自豪能參與我們共同取得的成就：穩固邊境、減稅、加強經濟和實踐『美國優先』等」。

白宮 米勒 移民 威爾斯

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