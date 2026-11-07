華爾街的夢魘！這位女士1月掌參院銀行委員會 私募、加密業者剉咧等

美國股市5日大跌，人工智慧（AI）概念股跌得最兇，大型銀行股也重挫，摩根大通和高盛當天跌幅都超過4%，凸顯對「藍色海嘯」來襲忐忑不安。最讓華爾街畏懼的是一位民主黨籍女議員：華倫（Elizaben Warren）。

從金融業角度來看，華倫過去20年來一直在找他們麻煩。她批評私募股權業是合法「掠奪」，還起草法案讓當局更容易把私募公司主管關進監牢；她呼籲對風控不周以致爆發危機的銀行主管展開刑事調查；她力圖延後史上最大IPO案（SpaceX），並質疑Anthropic對人類構成的生死存亡風險；她還承諾調查銀行主管與「淫魔」艾普斯坦的關係，以及與川普政府的交易。

民主黨在期中選舉大獲全勝後，這位麻州參議員明年1月即將接掌勢力強大的參議院銀行委員會。憑她多年來展現的魄力和新取得的傳喚權，華倫可望展開對大銀行嚴加監督、調查的新頁。從摩根大通、美銀（BofA）、華爾街金融家，到加密幣和預測市場等新世代交易科技業者，無不坐立難安。

前共和黨參議員、曾是參院銀行委員會成員的圖米說：「很難想像（華倫出掌銀行委員會）對這些事業是好消息。多年來，她一直猛烈抨擊銀行。」

成為參院銀行委員會主席，華倫更有機會實現保護消費者權益的目標。

華爾街日報推測，華倫上任初期的優先要務，可能是以「停止華爾街掠奪法案」對付私募股權業者、調查預測市場業者是否涉及內線交易，以及調查加密幣公司是否善盡保護消費者的責任。

現年77歲的華倫事業奠基於華爾街改革。她曾擔任哈佛大學教授，也是破產法專家。2008年全球金融海嘯爆發後，時任美國總統歐巴馬想延攬她協助創立消費者金融保護局（CFPB）。但當時，銀行業認為華許作風太激進，以強大遊說勢力阻止她出掌這個新機構。當初反對她的遊說人士，如今想必後悔不已。

因為華許後來在2012年當選聯邦參議員，此後經常舉行聽證會，嚴厲拷問銀行業主管。過去兩年來，身為銀行委員會最高階民主黨籍成員，華倫與其幕僚發出數百封信函，提出數千個問題，要求相關公司回覆。

觀察家說，華倫熱心推動的法案若立法成功，將壓縮華爾街公司的營收，尤其是私募股權公司。觀察家預期，華倫也將大力重建過去兩年來遭川普2.0政府大砍的聯邦機構，包括CFPB、證券管理委員會（SEC）和美國貨幣監理署（OCC）。