美今年通報逾5000起麻疹病例 創35年來新高

根據今天公布的官方統計數據，美國今年已通報超過5000起麻疹病例，創下35年來新高紀錄。

法新社報導，美國最高公共衛生機構疾病管制暨預防中心（CDC）指出，今年截至目前為止，全美已通報5182起確診病例。麻疹是一種傳染力極強，但完全可藉由疫苗預防的疾病。

相較之下，去年全年的病例數為2289起。目前的數字是疾管中心自1991年以來的最高紀錄。

各州衛生官員已通報至少8起麻疹相關死亡病例，其中包含年幼兒童。

專攻傳染病的小兒科醫師瑞特納（Adam Ratner）告訴法新社，這類病故案例「令人痛心，而且完全是可以預防的」。

美國2000年透過維持高疫苗接種率，消除了麻疹在境內的傳播，但近年來，隨著疫苗接種率下降，以及民眾對衛生當局的不信任日益增加，麻疹疫情強勢反撲。

美國總統川普任命的衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）被控助長了這股不信任風潮。他以對疫苗持懷疑態度著稱，並多次散播關於麻疹疫苗的錯誤訊息，淡化這種疾病的危險性。

瑞特納表示：「小羅勃．甘迺迪不認為麻疹是個大問題，也不願相信有人因麻疹喪命。」

他指出：「承受這些疾病後果的將是兒童，但做出這些決定的人並不是他們。