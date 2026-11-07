快訊

資料中心未來綁手綁腳 致命那刀不在民主黨奪下兩院

上班第一天就立大功！「機場護國神犬」聞出行李藏香蕉 燦笑邀功超搶鏡

500小趴踢／歌聲驚艷周興哲！達嗨Tahai超狂身分曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

共和黨守住佛州堡壘！州長德桑提斯否認2028再戰白宮

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國佛州州長德桑提斯9月1日在坦帕舉辦的領袖論壇上發表演說。法新社
美國佛州州長德桑提斯9月1日在坦帕舉辦的領袖論壇上發表演說。法新社

美國3日舉行期中選舉，民主黨全面大勝，佛州則成為少數未被民主黨翻轉的保守派堡壘之一。華盛頓郵報引述3名知情人士報導，佛州州長德桑提斯正準備第2次角逐共和黨2028年總統候選人提名。不過，德桑提斯否認計畫再次競選總統。

德桑提斯在X連番發文否認準備參選，先寫道：「朋友不會讓朋友看華盛頓郵報。」接著又發文表示：「華盛頓郵報根本是憑空捏造這件事。我從未接觸任何人討論參選任何職位。這不過又是一次可悲的騙點閱手法。當然又是引用匿名消息來源！」

華郵報導，長期支持共和黨的政治金主、能源業高階主管艾伯哈特（Dan Eberhart）曾在2024年為德桑提斯助選。他表示：「佛州的防線沒有被藍色浪潮攻破，讓德桑提斯在2028年共和黨初選初期，幾乎比任何人都更具說服力。」

一名與德桑提斯關係密切的人士透露，德桑提斯已接觸至少一名全國性政治顧問，討論加入競選團隊的可能性。他的聯邦超級政治行動委員會（Super PAC）本周也發送募款簡訊，熟悉德桑提斯的人士認為，這是他有意參選的另一個跡象。

德桑提斯趁共和黨本周選舉失利，多次登上福斯新聞等知名媒體，將自己塑造成川普主義之外的另一種選擇。盟友表示，選民透過選票強烈否定川普施政路線後，德桑提斯認為政治上出現了機會。

與德桑提斯關係密切的人士表示，他從2024年選戰學到，若想勝選，就必須增加媒體曝光，也不能太晚投入選戰。德桑提斯2023年等到佛州州議會會期結束才宣布參選，讓川普團隊有充分時間塑造外界對他的印象並發動攻擊。

華郵指出，德桑提斯在2024年共和黨總統初選很快就敗下陣來。他的競選幕僚與由全國性政治顧問組成的外部超級政治行動委員會內鬥嚴重。儘管募得鉅額資金，競選團隊仍超支。德桑提斯若2028年再次參選，金主是否願意再度出錢，仍是一大疑問。

德桑提斯 共和黨 華盛頓郵報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

期中選後算帳！川普慘敗怒換幕僚長 米勒接任將硬槓民主黨

范斯布局2028 四項主張拉攏「新右派」

美國期中選舉觀測／期中選舉關鍵看川普 六大問題左右兩黨國會命運

闕志克／共和黨潰敗 多行不義的報應

相關新聞

紐時：黃樂是中國國安部間諜 接近黃仁勳試圖促美供應最先進晶片

紐約時報6日報導，聽取美國監控行動簡報的人士透露，與美國最重要的人工智慧（AI）公司之一輝達（Nvidia）執行長黃仁勳關係密切的中國大陸女商人黃樂（Alice Huang），是中國最高情報機構「國家安全部」的間諜。

民主黨勝選重擊美股！女議員喊停AI開發跟馬斯克開戰 遭網友圍剿

美國期中選舉落幕，民主黨在參眾兩院及多個關鍵州長選舉大獲全勝，數名新當選的民主黨人及聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）再度呼籲暫停興建資料中心。市場擔憂資料中心建設放緩，美股5日慘遭重擊。其中，亞利桑那州聯邦眾議員安薩里（Yassamin Ansari）與億萬富豪馬斯克針鋒相對，遭X用戶輪番痛批，甚至有人指責她導致退休帳戶中的巨額財富蒸發。

期中選後算帳！川普慘敗怒換幕僚長 米勒接任將硬槓民主黨

美國總統川普因共和黨在期中選舉慘敗而感到憤怒，6日宣布撤換白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），改由長期顧問米勒（Stephen Miller）接任。Axios指出，威爾斯是少數能夠緩和川普政策的幕僚之一，如今由立場激進的米勒取代，顯示川普可能進一步推行被視為共和黨敗選原因之一的強硬政策。

持槍男子稱腦中聲音要他刺殺川普 白宮附近遭逮捕

美國特勤局表示，執法人員在白宮附近一輛車內發現一名持有多把槍枝的男子，他聲稱聽見腦中聲音要他刺殺總統川普，這名嫌疑人已遭...

共和黨守住佛州堡壘！州長德桑提斯否認2028再戰白宮

美國3日舉行期中選舉，民主黨全面大勝，佛州則成為少數未被民主黨翻轉的保守派堡壘之一。華盛頓郵報引述3名知情人士報導，佛州州長德桑提斯正準備第2次角逐共和黨2028年總統候選人提名。不過，德桑提斯否認計畫再次競選總統。

影／期中選舉慘敗後 川普透露將調整內閣、赫塞斯暫保官位

美國總統川普6日宣布，米勒（Stephen Miller）將接替威爾斯（Susie Wiles）出任白宮幕僚長。他稍早接受CBS「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪時表示，將調整幕僚團隊人事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。