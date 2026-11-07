影／期中選舉慘敗後 川普透露將調整內閣、赫塞斯暫保官位

美國總統川普6日宣布，米勒（Stephen Miller）將接替威爾斯（Susie Wiles）出任白宮幕僚長。他稍早接受CBS「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪時表示，將調整幕僚團隊人事。

被問到共和黨在國會參眾兩院選舉雙雙失利後，是否打算開除任何人時，川普回答：「會，沒錯。稍微調整一下。」他表示：「我很喜歡我的內閣。我認為他們都很優秀。」但接著說：「不過，我可能會做出一些調整。」

CBS新聞報導，川普本周曾詢問顧問，國防部長赫塞斯是否應該留任，但他在「60分鐘」專訪中的回答，暗示赫塞斯目前仍可保住職位。被問及是否對赫塞斯有信心時，川普回答：「有。」

川普說：「聽著，我們打贏了兩場戰爭。我們贏得了委內瑞拉，已經拿走數十億、數十億、數十億美元，還會拿走數十億美元，而且會相處得非常好。你可以稱之為領土，也可以隨便稱呼，但我們不到一個小時就打贏了那場戰爭。」

CBS新聞報導，威爾斯5日已提交辭呈。川普6日宣布威爾斯離職後告訴記者，他「想做出改變」，並表示：「人生有時候就是必須採取行動。」不過，根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普表示，威爾斯離職「不是因為選舉」。他說：「只是時候到了。有時候就是會換人。」

川普也稱讚米勒是「一名出色的鬥士」，表示米勒從一開始就跟著他，忠誠、聰明且工作表現出色，「每年都是MVP」。他說，米勒一直都非常優秀，「所以我們對他非常滿意」。川普接著表示：「我必須說，他獲得了極高的評價。」