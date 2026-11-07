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民主黨勝選重擊美股！女議員喊停AI開發「和馬斯克開戰」…遭網友圍剿

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民主黨勝選重擊美股！女議員喊停AI開發跟馬斯克開戰 遭網友圍剿

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
我精簡為：美國亞利桑那州民主黨籍聯邦眾議員安薩里10月30日在鳳凰城一場造勢活動上發表演說。法新社
我精簡為：美國亞利桑那州民主黨籍聯邦眾議員安薩里10月30日在鳳凰城一場造勢活動上發表演說。法新社

美國期中選舉落幕，民主黨在參眾兩院及多個關鍵州長選舉大獲全勝，數名新當選的民主黨人及聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）再度呼籲暫停興建資料中心。市場擔憂資料中心建設放緩，美股5日慘遭重擊。其中，亞利桑那州聯邦眾議員安薩里（Yassamin Ansari）與億萬富豪馬斯克針鋒相對，遭X用戶輪番痛批，甚至有人指責她導致退休帳戶中的巨額財富蒸發。

衛報報導，目前資料中心擴建規模高達數兆美元。民主黨這次大勝，部分原因是選民對科技業的反彈，也為限制這類爭議設施擴建的行動增添動能。桑德斯本周在X發文，呼籲立即在全國暫停興建資料中心，並於4日表示：「美國人不希望大型科技公司的寡頭破壞環境、削減工作機會，並威脅人類的未來。」

多名民主黨人響應桑德斯，包括安薩里。她在X發文表示：「民主黨上任第一天的首要議程，必須包括暫停先進人工智慧（AI）開發、監管這個失控的產業，以及禁止人工超級智慧。」

馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX已提議在亞利桑那州興建一座占地超過283公頃的資料中心。他轉發安薩里的貼文加以嘲諷，雙方隨後在網路上交鋒。安薩里預告國會將舉行聽證會，並向這名身價達千億美元等級的富豪喊話：「很快就會見面。」

安薩里的貼文很快引來抨擊，一名X用戶寫道：「謝謝妳讓勞工401(k)退休帳戶中的3兆美元財富蒸發。更要謝謝妳，讓我又多了一個理由嘲笑那些投票給民主黨的人。」另有用戶譏諷：「何必就此打住？還有整個網際網路等著審查呢！」另一名用戶則批評：「蠢透了。居然要放慢科技進步的腳步。妳以為中國正在放慢腳步嗎？妳聽起來就像歐洲那些白痴一樣。」

還有一名用戶寫道：「想阻止美國在未來100年主導科技發展，只有3種可能的解釋：1、她被中國共產黨收買了；2、她是個白痴；3、她的民調專家告訴她，選民都是白痴，而且破壞美國競爭力很受歡迎，而她根本不在乎自己的立場會造成多大傷害。」

該用戶自稱投入科技開發已超過40年，親眼見證「無知的人總是抗拒科技進步，絕對不能讓無知的人得逞」。馬斯克則發文表示：「現在看來，把資料中心建在太空似乎挺有吸引力。」

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