紐時：黃樂是中國國安部間諜 接近黃仁勳試圖促美供應最先進晶片

紐約時報6日報導，聽取美國監控行動簡報的人士透露，與美國最重要的人工智慧（AI）公司之一輝達（Nvidia）執行長黃仁勳關係密切的中國大陸女商人黃樂（Alice Huang），是中國最高情報機構「國家安全部」的間諜。

輝達先進晶片受到全球追捧，公司的成長也成為過去數年推動股市上漲的重要力量。黃仁勳則是美國總統川普具有影響力的盟友，也是全球AI主導權爭奪戰的關鍵人物。紐約時報上周報導，黃仁勳是中國情報行動的目標，美國情報機構對黃樂進行電子監控至少已有1年。川普2025年曾聽取有關兩人關係的簡報，但選擇不採取任何行動。

美國官員評估認為，黃樂直接為中國國安部工作，這項情報先前未曾曝光。知情人士指出，國安部招募黃樂蒐集黃仁勳的情報，藉此進一步了解美國AI晶片，並可能試圖影響輝達，促使該公司爭取向中國供應最先進的晶片。

中國為何對黃仁勳感興趣，以及北京究竟希望透過旗下情報人員與他建立密切關係達成什麼目的，一直是美國情報機構關注的問題，如今也引起國會關注。眾議院3個重要委員會的共和黨領袖5日要求黃仁勳本月稍晚出席閉門簡報，說明他與黃樂的互動。

曾與黃樂見面的人士表示，她英語流利，與AI晶片產業高層保持往來，包括黃仁勳及輝達超級電腦主要組裝商之一技嘉（Gigabyte）的高層，也曾出席產業會議及企業高層的私人餐敘。目前不清楚黃樂何時認識黃仁勳。不過，2024年兩人在台北一家酒吧合照的前後時期，黃樂所屬的Megaspeed公司開始大舉採購先進AI晶片，金額達數十億美元。

報導指出，黃樂與一個集中在上海及浙江省的企業和投資人網絡有關。這個網絡利用與上海地方官員的關係，積極從手機遊戲業務跨足提供AI運算能力的資料中心，並透過投資中國最大軍事科技製造商之一的中國電子科技集團旗下網路安全子公司，與中國軍事體系建立財務聯繫。

此外，資金充裕的Megaspeed突然大舉進軍AI領域，令許多業界人士感到意外。美國限制輝達直接向中國銷售先進晶片，但Megaspeed一直在東南亞興建資料中心，再將運算能力出租給中國網路巨擘阿里巴巴，讓中國得以透過間接途徑使用輝達先進晶片。

輝達發言人里佐（John Rizzo）一貫主張，黃仁勳與黃樂的互動「並無異常」，與他平常會見輝達眾多客戶的方式一致。里佐表示，輝達不會與客戶分享機密資訊，客戶也不會要求輝達向美國政府施壓，改變對中國銷售晶片的政策。他補充說，中國政府「一直在中國推動華為等本土替代產品，並嚴格限制進口我們的資料中心產品」。

中國國安部過去不受重視，但中國大陸國家主席習近平2012年掌權後開始投入資源。如今國安部規模已是美國中情局的數倍，負責蒐集人員情報及攔截電子通訊，也執行反情報行動。

中國大使館發言人劉暢表示，紐約時報的報導「毫無根據」，「純粹是在抹黑中國」。記者過去幾天多次試圖聯繫黃樂尋求回應，但均未獲回覆。白宮和美國中央情報局（CIA）發言人則拒絕評論。