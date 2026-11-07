期中選舉慘敗後表明堅持現有政策 川普：不來設廠 課關稅 300%

美國總統川普在共和黨期中選舉慘敗後，仍表明有意堅持現有關稅政策。他表示，取消關稅將導致外國企業停止在美國興建工廠，並警告，未在美設廠的企業，可能面臨高達300%關稅。此舉勢將槓上民主黨將主導的參、眾兩院。

川普在白宮受訪時表示，外國企業正在美國興建逾3,000座工廠和生產設施，若取消關稅，「這些工廠全都會停止興建」。他說，企業在美國設廠，99%的原因是為了避免支付「50%、100%、150%、250%，甚至300%」的關稅，並強調一旦工廠動土興建並開始營運，企業就不必再繳納關稅，價格也會大幅下降。

川普進一步表示，如果沒有關稅政策，「全國各地都會出現只蓋到一半的工廠」，美國最終仍將從中國大陸、日本、南韓和菲律賓進口產品，與讓製造業回流美國的目標背道而馳。他並斥責呼籲取消關稅的人「愚蠢」。

川普日前坦承，伊朗戰爭引發的高通膨，是共和黨期中選舉慘敗的部分原因，但外界仍預期，川普將繼續在外交與貿易等總統擁有廣泛裁量權的領域，發揮強大影響力。他提出的最高300%關稅威脅，被解讀為宣示無論選舉結果如何，都將堅持推動關稅政策。

民主黨人士則磨刀霍霍，準備阻撓川普的關稅政策。眾院民主黨領袖傑福瑞斯承諾「阻止愚蠢的關稅政策推高物價」，而即將出任參議院財政委員會主席的民主黨議員魏登也表示，將重申國會對貿易政策的權威。

但要限制川普的關稅權力並非易事，也不會很快實現，還很可能引發黨內鬥爭。安永華盛頓委員會董事總經理哈登說，兩黨對於應撤銷哪些關稅，或希望限制哪些權力，內部立場未必一致。

而在對中關稅方面，曾任眾議院中國問題特別委員會資深顧問的康克林（Kit Conklin）表示，「針對中國結構性核心問題的貿易限制措施，已有相當程度的跨黨派支持，因為中國工業產能及非法轉運行為，對不分黨派執政州別的就業機會，均構成威脅」。

此外，若要通過推翻白宮貿易政策的法案，參眾兩院都必須取得足以推翻總統否決權的超級多數支持。