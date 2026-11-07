間諜風波 美國會要黃仁勳閉門說明

輝達股價五日大跌百分之九點三，執行長黃仁勳身家淨值一天蒸發一五一億美元（約新台幣四八○九點四億元）。三位共和黨籍聯邦眾議員四日發函黃仁勳，要求他十八日赴國會進行一場閉門簡報，說明紐約時報等媒體對他與新加坡資料中心公司MegaSpeed中國大陸籍高階主管黃樂（音譯，Alice Huang）「關係密切」的報導。

聯邦眾院外委會主席馬斯特、「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾及眾院情報委員會主席克勞福德致函黃仁勳提到，最近媒體報導引發關於大陸獲取美國敏感技術和資訊，導致重大國安疑慮，國會必須查明美國國安遭威脅的程度，這至關重要。

上述信函還寫道，北京滲透和獲取美國尖端技術的問題，是本屆國會這三個委員會調查工作的核心。黃仁勳必須在十一日前回覆，或提供其他方便出席的日期。

輝達尚未對該信函置評，僅表示黃仁勳每年與數以千計的客戶及高層往來，輝達的亞洲雲端服務客戶，只取得例行正常商業訊息，並不涉及輝達敏感的商業機密，也無涉美國國安。

輝達並強調，「我們常收到美國政府有關『受關注方與受關注實體』的最新通報，始終據此採取相應行動」。

為了阻止先進半導體技術流入大陸，美國持續評估出口管制的實際效力。黃樂被美方監控調查且被懷疑是共諜，使各大人工智慧（ＡＩ）晶片供應商面臨的壓力加劇。

本案除了涉及黃仁勳私人交往，也牽動美國ＡＩ晶片出口管制、情報安全和美中科技競爭。

不只黃仁勳及OpenAI執行長奧特曼，自美國總統川普去年一月重返白宮以來，極力接近川普的美國科技巨頭，正面臨重掌國會兩院的民主黨「清算」，尤其是特斯拉兼太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克。民主黨籍國會議員已揚言，將對科技業發出大量傳票。

Meta執行長祖克柏與亞馬遜創辦人貝佐斯等，去年一月都坐在川普就職典禮的前排座位。

民主黨籍美國國會進步派黨團主席凱沙三日表明，ＡＩ企業執行長都應該被傳喚宣誓作證。聯邦參議員馬基也「提醒」科技業高層，新國會準備發出的傳票數量，多到這些高層恐得「為了我們將印製的全部傳票多種幾片森林」。