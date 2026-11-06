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「蠢蛋領導人才說不！」 川普發文酸民主黨反AI：超級智慧如金礦

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國總統川普。路透社
美國總統川普。路透社

美國總統川普近來大舉推動將人工智慧AI）改名為超級智慧（SI），他6日再度發文表示，自己將全力支持超級智慧。

川普在真實社群上寫道：「身為總統，我百分之百支持超級智慧（SI），並將與美國許多希望藉此致富的州合作。超級智慧是『金礦』，只有愚蠢的領導階層才會對它帶來的財富說『不』！」

川普9月簽署行政命令，指示行政部門以「SI」取代「AI」，並在聯合國大會上表示，美國將在文件中把「AI」更名為「SI」。

他後來在10月表示，「由於『AI／人工智慧』這個名稱不準確，我們很快就會正式禁止在所有相關文件及其他一切場合使用這個詞」，並揚言，白宮將把所有使用「人工智慧」一詞、而非「超級智慧」一詞者，視為敵人。

川普 超級智慧 民主黨 AI 人工智慧 美國

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