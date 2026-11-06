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川普巨型凱旋門計畫闖關！美聯邦法官裁定暫緩動工 審理合法性挑戰

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國總統川普推動的巨型凱旋門興建計畫今天雖獲首都公共委員會表決過關，但聯邦法官數小時後隨即裁定暫緩動工兩週，以審理這項爭議工程的合法性挑戰，讓全案前景蒙上陰影。 歐新社
美國總統川普推動的巨型凱旋門興建計畫今天雖獲首都公共委員會表決過關，但聯邦法官數小時後隨即裁定暫緩動工兩週，以審理這項爭議工程的合法性挑戰，讓全案前景蒙上陰影。 歐新社

美國總統川普推動的巨型凱旋門興建計畫今天雖獲首都公共委員會表決過關，但聯邦法官數小時後隨即裁定暫緩動工兩週，以審理這項爭議工程的合法性挑戰，讓全案前景蒙上陰影。

法新社報導，負責審理本案的聯邦地方法院法官楚坎（Tanya Chutkan）裁定，在法院審理適法性挑戰的兩週期間，川普政府不得展開拱門興建工程。

國家首都規劃委員會（National Capital PlanningCommission）今天稍早以8票對4票通過這項計畫，儘管聽證會上有數十名憤怒的反對者歷經數小時發言，質疑計畫的適法性與興建目的。

反對聲浪最大的核心問題在於地點選址。這座高達76公尺的巨型建築緊鄰莊嚴肅穆的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），數十萬名美軍將士長眠於這座公墓內。

這座龐大拱門的高度將遠高於它的靈感來源，即巴黎凱旋門（Arc de Triomphe），同時也將直接高過隔著波多馬克河（Potomac River）對望的林肯紀念堂（Lincoln Memorial）。

4位投下反對票的委員曾呼籲延後決定，理由包括法律疑慮、缺乏國會撥款資助，以及戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）宣稱這座拱門具有軍事用途的說法仍有疑點。

不過，由川普盟友掌控的委員會多數成員否決了延期提議，川普政府先前更表示打算立刻動工。

多名退伍軍人以及華盛頓特區與維吉尼亞州檢察長隨即向法院提告，要求阻止這座拱門動工，而法官楚坎的裁決站在原告這一邊。

川普 法官 美國

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