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川普將橢圓形辦公室列國家紀念區 防未來總統改建

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國總統川普今天簽署命令，將白宮橢圓形辦公室（Oval Office）列為國家紀念區。儘管他所屬的共和黨在期中選舉慘敗，他仍加倍聚焦於美化白宮。

法新社報導，批評人士指控川普在3日期中選舉前忽視選民對伊朗戰事和生活負擔能力的疑慮，反而惦記華府多項興建與翻修工程。

民主黨贏得聯邦眾議院與參議院控制權隔天，川普幾乎無視選舉結果，反而展示他的白宮新宴會廳工程。

川普這次的焦點是橢圓形辦公室和鄰近的內閣會議廳（Cabinet Room）。他自去年重返白宮執政以來在橢圓形辦公室增添許多金色裝飾物品。

川普表示，這次的公告將「讓任何人永遠不可能摧毀這個令人驚嘆的空間」，防止未來的總統對這兩個廳室進行任何建築工程。

川普告訴媒體：「它將不能被拆除、摧毀、觸碰或任何其他改動。這確實叫做國家紀念區。」

然而此舉引發外界揣測川普可能正準備對白宮西廂（West Wing）進行更多工程。他曾多次暗示可能不讓記者使用橢圓形辦公室附近的知名簡報室。

川普 辦公室 共和黨

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