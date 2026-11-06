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AI資料中心還能蓋在哪？德州新州長喊先停建 全美45場公投44場挺設限

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
德州州長當選人希諾霍薩說：「我們會立法保障德州居民。在有這些保障之前，得先暫停資料中心開發。」她並表示，當地要不要設資料中心、設了以後怎麼營運，都應讓居民參與決定。路透
德州州長當選人希諾霍薩說：「我們會立法保障德州居民。在有這些保障之前，得先暫停資料中心開發。」她並表示，當地要不要設資料中心、設了以後怎麼營運，都應讓居民參與決定。路透

德州州長當選人希諾霍薩（Gina Hinojosa）周四表示，應暫停資料中心開發，等保障居民的法規訂好再說。德州原可望在2030年超越北維吉尼亞州，成為全球最大的資料中心市場，如今新建案將面臨哪些條件，備受業界關注。

希諾霍薩接受CNN訪問時說，資料中心大多蓋在鄉村，當地居民卻缺乏法律保障。她主張，社區應有發言權，能參與決定要不要蓋、蓋了之後怎麼營運。

德州能源供應充足、土地相對便宜，加上政策對企業友善，吸引業者大舉興建資料中心。但居民擔心建案推高電費，也加重用水壓力。現任共和黨籍州長艾伯特選前已下令暫停新資料中心併入電網，並全面查核相關建案。

川普政府將擴建資料中心列為全國優先事項，但地方居民對電費和用水的疑慮，也成了選戰中生活成本議題的一環。廣告追蹤業者AdImpact統計，選戰期間提到資料中心的電視廣告支出超過3.8億美元，民主黨在這類廣告上的支出是共和黨的三倍多。

這股反對聲浪也跨越黨派。美聯社的選民調查顯示，約四分之三的美國選民反對在自己居住的社區新建資料中心，但只有約四分之一將AI資料中心列為國會投票的關鍵考量。顧問業者Redbud Consulting追蹤的地方公投中，已完成計票的45場有44場通過限制措施。

研究計畫Data Center Watch統計，美聯社已推估當選的34位州長中，32位支持加強監管或限制資料中心開發，其中12位支持禁止或暫停開發。俄亥俄州長當選人艾克頓（Amy Acton）也承諾，建案若未達到一定標準，就會加以阻擋。

接下來，業者要面對的問題是，用多少水和電、成本由誰負擔，以及居民有多少決定權。民主黨籍威斯康辛州州長當選人克勞利（David Crowley）告訴美聯社，正研議要求開發商公開更多用水和用電資訊、取得社區支持，並避免把用電成本轉嫁給電力用戶和納稅人。OpenAI周四也呼籲各級政府訂出明確規則。

摩根士丹利認為，德州州長選舉是這次對資料中心開發最重要的選舉結果。各州若採取不同規定，美國資料中心建設可能逐漸集中到仍願意接受新建案的州。

民主黨籍威斯康辛州州長當選人克勞利（David Crowley）告訴美聯社，正研議要求開發商公開更多用水和用電資訊、取得社區支持，並避免把用電成本轉嫁給電力用戶和納稅人。路透
民主黨籍威斯康辛州州長當選人克勞利（David Crowley）告訴美聯社，正研議要求開發商公開更多用水和用電資訊、取得社區支持，並避免把用電成本轉嫁給電力用戶和納稅人。路透

俄亥俄州長當選人艾克頓（Amy Acton）也承諾，建案若未達到一定標準，就會加以阻擋。法新社
俄亥俄州長當選人艾克頓（Amy Acton）也承諾，建案若未達到一定標準，就會加以阻擋。法新社

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