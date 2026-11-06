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矽谷押寶川普吞苦果 民主黨重掌國會擬祭大量傳票

中央社／ 舊金山5日綜合外電報導

過去2年極力向美國總統川普靠攏的矽谷科技巨頭，如今面臨重掌國會的民主黨清算。這場期中選舉因選民對人工智慧（AI）的反感牽動選情，民主黨議員已揚言將對科技業祭出大量傳票。

法新社報導，美國國會進步派黨團主席凱沙（GregCasar）3日表示：「AI企業的執行長都該被傳喚宣誓作證。」

聯邦參議員馬基（Ed Markey）則警告科技業高層，國會準備發出的傳票數量之多，他們恐怕得「為了我們將印製的所有傳票多種幾片森林」。

這對在川普2024年勝選後紛紛表態力挺的科技巨頭來說，無疑是一記當頭棒喝。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）及亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）等人，2025年1月都曾坐在川普就職典禮的前排顯眼座位。

其中，馬斯克涉入最深，不僅砸下超過2億5000萬美元助川普當選，隨後更主導名為「政府效率部」（DOGE）的削減開支計畫。在這次期中選舉，他又砸下近5億美元力挺共和黨人。

民主黨明年1月3日正式接管國會參眾兩院後，將掌控各大委員會，有權以威脅起訴為手段，強制科技業高層出席作證或交出內部機密文件。

2020年，亞馬遜、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）與谷歌（Google）的掌門人曾因市場壟斷問題赴國會應訊。如今，馬斯克、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）以及身為川普重要AI顧問的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，可能也將面臨相同的遭遇。

儘管馬斯克資助的「美國政治行動委員會」（America PAC）砸下逾500萬美元試圖阻擋，民主黨籍的塞德（Abdul El-Sayed）依然順利當選密西根州聯邦參議員，他的立場更加強硬。

塞德呼籲「全面暫緩」最強大AI系統的開發，並主張美中兩國簽署條約，「暫停並禁止發展超級智慧」，即超越人類智慧的AI技術。

然而，立法若要過關，議員不僅必須凝聚黨內對這項議題的分歧意見，還必須克服川普的總統否決權。川普將持續在白宮掌權至2029年1月。

截至今天為止，除了馬斯克開玩笑說「太空中的資料中心現在看起來挺吸引人的」之外，各大科技巨頭高層均未對選舉結果發表評論。

事實上，部分科技業者在投票前就已開始與共和黨拉開距離。根據新聞網站Axios報導，Meta近幾個月已延攬多名前民主黨幕僚，負責在國會代表公司發聲。

批評聲浪同時也來自共和黨陣營。

保守派智庫「家庭研究所」（Institute for FamilyStudies）資深研究員柯克蘭（Daniel Cochrane）向法新社表示：「選民已經準備好獎勵任何一個能夠對大型科技巨頭究責的政黨。」

柯克蘭指出，這場選舉中對AI社會與經濟衝擊的擔憂改變了選民意向，並特別點名資料中心問題，以及AI對就業市場與孩童的影響。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）的出口民調顯示，有56%的選民在選擇國會議員候選人時，將AI與資料中心列為「關鍵或主要考量因素」。

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