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民主黨勝選後查川普宴會廳捐款 議員籲科技商交文件否則恐收傳票

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國聯邦參議院調查小組最高階民主黨議員今天要求聯邦傳播委員會（FCC）主席以及捐款支持總統川普宴會廳計畫的科技公司自願交出相關文件，否則可能在1月面臨傳票。

路透社報導，民主黨籍聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）預定接任參議院常設調查小組委員會（Permanent Subcommittee on Investigations）主席，他呼籲蘋果（Apple）、Meta、谷歌（Google）、輝達（NVIDIA）、亞馬遜（Amazon.com）、微軟（Microsoft）及其他捐款支持宴會廳計畫的企業交出相關紀錄，同時向多項不同調查的對象發出警告。

布魯門塔也呼籲FCC主席卡爾（Brendan Carr）交出文件，說明FCC如何處理對媒體公司的調查，以及去年批准派拉蒙全球（Paramount Global）與天舞（Skydance）合併案的過程。他批評卡爾決定下令提前檢視迪士尼（Disney）旗下8家美國廣播公司（ABC）自有電視台的執照。

這些要求是初步跡象，顯示民主黨明年1月取得主導權後計劃如何運用權力強制要求或透過傳票調取文件，調查與川普政府有待處理業務往來的企業所提供的捐款。過去兩年大型企業和川普政府面對調查時曾無視或未提供相關文件。

布魯門塔表示，卡爾的作為「侵蝕並損害言論自由與新聞自由，也涉及規範媒體整併的法律」。

他告訴卡爾和這些科技公司，若民主黨明年1月掌握主導權時，他們仍未提交文件，「小組委員會將別無選擇，只能考慮採取其他措施促使配合」。

「華盛頓郵報」10月曾報導，宴會廳計畫獲得3億3300萬美元私人捐款，其中輝達與蘋果各承諾捐款2500萬美元。

布魯門塔去年致函這些科技公司時寫道：「許多捐款者與本屆政府存在深厚的財務、商業或其他個人利益關係。」

其他因據報捐款而收到信函的對象包括康卡斯特（Comcast）、貝萊德（BlackRock）、博思艾倫（Booz Allen）、開拓重工（Caterpillar）、思科系統（Cisco Systems）、賽富時（Salesforce）、惠普（HP）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、美光（Micron）、帕蘭泰爾技術公司（PalantirTechnologies），以及迪許網路公司（Dish Network）共同創辦人兼董事長厄根（Charles Ergen）。

華郵報導，川普和共和黨的長期金主艾德森（Sheldon Adelson）家族以及厄根也都承諾捐款2500萬美元。

報導還說，洛克希德馬丁、微軟及帕蘭泰爾等聯邦政府承包商均捐款1000萬美元。布魯門塔也就其他調查致函加密貨幣公司以及國土安全部。

卡爾和上述科技公司未立即回應置評請求。

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