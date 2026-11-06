快訊

沒有裂痕門？iPhone Duo耐用度實測直播 連續9天已摺疊28萬次超狂

TPBL／攻城獅董事長暨領隊陳美玲辭世 全體隊職員深切緬懷

台股史詩級崩跌兇手是誰？夜盤預告「巨震」引發恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

美民主黨藍潮變海嘯！民調為何低估共和黨崩盤規模？FT揭關鍵盲點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
民主黨支持者3日在德州奧斯汀慶祝民主黨勝選。標語上寫的是「FLIP TEXAS BLUE」（讓德州變藍）。路透
民主黨支持者3日在德州奧斯汀慶祝民主黨勝選。標語上寫的是「FLIP TEXAS BLUE」（讓德州變藍）。路透

美國期中選舉掀起民主黨藍色浪潮，民調卻在幾乎所有競爭激烈的參議員選戰，都低估民主黨實力。金融時報報導，民調業者可能為了修正過去低估川普支持度的偏差，反而高估了他的支持者這次出門投票的比率。

民調並非直接把受訪者答案加總，而是透過加權，讓樣本更接近實際投票人口的組成。難的是選前沒人能確定，最後哪些人會去投票，而且每場選舉的投票人口未必相同。

過去幾屆總統大選，民調屢次低估川普實力，業者認為部分原因是他的支持者比民主黨人更不願接聽民調電話。

今年業者更常依受訪者自述的2024年投票對象加權，希望更完整地納入川普選民，卻可能因此高估這群人此次出門投票的意願，從而低估民主黨優勢，誤判共和黨的崩盤規模。

德州參議員選戰原被預期勢均力敵，民主黨最後卻大勝12個百分點。金融時報比對民調與美聯社初步開票結果也發現，喬治亞州及北卡羅來納州的民主黨勝選差距，比民調預估高出逾八個百分點。

民調 共和黨 海嘯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美伊戰爭物價狂飆 BBC揭共和黨期中選舉慘敗5原因

民主黨重掌美參眾兩院 期中選舉四大重點一次看

不滿經濟 選舉民調：7成亞裔受訪選民眾院挺藍

美國期中選舉觀測／期中選舉關鍵看川普 六大問題左右兩黨國會命運

相關新聞

不甩期中選舉慘敗！川普拒撤關稅撂話：不赴美設廠最高課300%

美國總統川普在共和黨期中選舉慘敗後，5日仍表明有意堅持現有關稅政策。他表示，取消關稅將導致外國企業停止在美國興建工廠，並警告未在美國設廠的企業可能面臨高達300%的關稅。

期中選舉慘敗面臨彈劾！赫塞斯批政治鬧劇：放心這招對我沒用

美國國會將於下周復會，共和黨人正因3日期中選舉慘敗而怒火中燒，國防部長赫塞斯也面臨跨黨派彈劾威脅。赫塞斯5日在X發布影片反擊，將彈劾行動斥為政治鬧劇，並為自己改革五角大廈及推動川普總統軍事施政計畫辯護。

美民主黨藍潮變海嘯！民調為何低估共和黨崩盤規模？FT揭關鍵盲點

美國期中選舉掀起民主黨藍色浪潮，民調卻在幾乎所有競爭激烈的參議員選戰，都低估民主黨實力。金融時報報導，民調業者可能為了修正過去低估川普支持度的偏差，反而高估了他的支持者這次出門投票的比率。

盧比歐否認將離開川普政府 強調做到任期結束

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）周四否認他計畫離開川普政府的傳聞，強調打算做到總統任期結束，但拒談是否參選2028年總統大選。

美選民對資料中心說不 OpenAI回應：不讓居民扛電費

美國選民對資料中心擴建說不，OpenAI承諾不讓居民埋單。

共和黨期中選舉慘敗魯比歐想跳船？本人急駁斥：陪川普做到任期結束

美國共和黨在期中選舉慘敗，彭博資訊5日獨家報導，知情人士透露，國務卿魯比歐正在考慮下一步動向，包括是否離開川普政府。不過，魯比歐接受紐約時報訪問時駁斥相關報導，表示為美國總統川普工作直到任期結束，「一直都是我的計畫」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。