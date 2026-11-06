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不甩期中選舉慘敗！川普拒撤關稅撂話：不赴美設廠最高課300%

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室展示已簽署的「設立橢圓形辦公室國家紀念地」公告。路透
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室展示已簽署的「設立橢圓形辦公室國家紀念地」公告。路透

美國總統川普在共和黨期中選舉慘敗後，5日仍表明有意堅持現有關稅政策。他表示，取消關稅將導致外國企業停止在美國興建工廠，並警告未在美國設廠的企業可能面臨高達300%的關稅。

南韓先驅經濟報與SBS新聞報導，川普在白宮被問及未來兩年計畫如何運用行政命令，以及將採取哪些措施鞏固自己的歷史地位。他說：「我們會做很多事情。接下來一、兩週，你們會看到很多事情。很多事情都在準備當中。」

川普接著表示，外國企業正在美國各地興建超過3,000座工廠和生產設施，如果現在取消關稅，「所有這些工廠都會停止興建」。他說，企業在美國設廠，99%的原因是為了避免支付「50%、100%、150%、250%，甚至300%」的關稅，並強調一旦工廠動土興建並開始營運，企業就不必再繳納關稅。

川普進一步表示，如果沒有關稅政策，「全國各地都會出現只蓋到一半的工廠」，美國最終仍將從中國大陸、日本、南韓和菲律賓進口產品，與川普政府讓美國製造業再次偉大的目標背道而馳。他還聲稱，企業在美國設廠並開始營運後，價格就會大幅下降，並斥責呼籲取消關稅的人是「愚蠢的人」。

報導指出，川普日前承認，對伊朗戰爭引發的高通膨是共和黨期中選舉慘敗的部分原因，但外界仍預期他將繼續在外交與貿易等總統擁有廣泛裁量權的領域發揮強大影響力。他提出的最高300%關稅威脅，被廣泛解讀為宣示無論選舉結果如何，都將堅持推動關稅政策。

川普 關稅 期中選舉

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