分析：期中選舉後川普更聚焦外交 明年初之前批准對台軍售

美國期中選舉結果底定，民主黨強勢贏得美國國會參眾兩院的主導權。美學者今天分析，美國總統川普在其所屬的共和黨失去國會多數黨的優勢後，可能會更聚焦外交政策；有關140億美元對台軍售案，預期川普將在明年初之前批准。

美國3日舉行期中選舉，根據美聯社今晚最新統計預估，民主黨在國會參、眾兩院分別取得54席及253席，穩居多數。外界關注這波「藍色浪潮」（藍色為民主黨代表色）將如何影響川普未來2年的施政走向。

華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國計畫資深研究員孔明尚（Michael Cunningham）今天以電子郵件回覆中央社記者提問表示，川普不需尋求連任，在共和黨失去國會優勢後，他落實國內施政優先事項的能力將受到更多限制。

孔明尚分析，這代表川普「可能會更聚焦外交政策，他在該領域仍擁有相當大的自主權」。

美國憲法賦予總統在外交事務方面的權力。孔明尚指出，川普堅信自己對伊朗採取的行動是必要的，且只要堅持到底就能贏得勝利，因此儘管他坦承美伊戰爭對期中選舉結果有很大的影響，至今尚未展現改變路線的意願。

川普2月聯手以色列對伊朗開戰，導致油價高漲，這被視為共和黨落敗的主要原因之一。

另一方面，孔明尚表示，美國國會兩黨對台灣的支持十分強勁。民主黨掌控國會後，對川普與中國互動反彈最強烈的將會是各個委員會，例如眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」。

他指出，若該委員會在新一屆國會仍保留，民主黨人可能會將其作為批評川普對中國軟弱的工具，包括反對川普對中國採取的和解舉措。

前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（RichardBush）同樣認為，一旦民主黨掌控國會，各委員會可以調查川普的對中與對台政策，並施加其他形式的政治壓力。不過，川普擁有憲法賦予的權力，在外交政策仍有自主空間。

至於尚待川普政府批准的140億美元對台軍售案，孔明尚預期，無論是否面臨國會壓力，川普都會在2027年初之前批准。川普及其政府官員非常希望台灣增加國防預算，他們也清楚唯有在美國願意提供武器購買管道的前提下，這一點才有可能實現。

他表示，儘管川普似乎比許多前任美國總統更不在意公開批評，但來自國會的公開壓力仍會增加他繼續拖延軍售的代價。

現為華府智庫「布魯金斯研究所」（BrookingsInstitution）非常駐資深研究員的卜睿哲也說，由於川普與中國國家主席習近平今年有4次會晤的機會，川普在對台軍售的時間點上顯得謹慎。

他預期，一旦這「4次會面」結束，民主黨明年1月正式掌控國會後，「圍繞（對台）軍售的氛圍可能會迎來新的轉變」。

川習兩人繼5月北京、9月華府峰會後，預計11月在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會、12月在美國佛羅里達州邁阿密的20國集團（G20）峰會將再度會晤。