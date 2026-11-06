劉雲平角逐眾院民主黨黨團主席 將創美國會亞裔最高紀錄

美國聯邦眾議員劉雲平今天宣布角逐眾院民主黨黨團主席職務，如果順利獲選，將成為美國史上台裔暨亞裔在國會的最高層級人士。劉雲平長期支持台灣國際參與相關法案及對台軍售案。

美國期中選舉結束，民主黨掌握國會兩院多數，現任民主黨眾院黨團副主席劉雲平（Ted Lieu）今天宣布角逐黨團主席職務，如無意外將順利獲選。

他在發給黨團成員的信函指出，現在宣布角逐黨團主席職務，因為想與各位共同努力，把握民眾賦予的機會。他強調，如果做得好，就能維繫國會長期多數，這不僅可讓民主黨贏得未來一次兩次的選舉，還能贏得更多。

劉雲平若能當選民主黨眾院黨團主席，將是眾院史上最高層級的亞裔暨台裔聯邦眾議員。

57歲的劉雲平出生於台北，3歲隨家人移民美國，2015年在洛杉磯地區參選後就任國會議員，快速在新進議員中崛起，現為眾院外交與司法委員會成員，及黨團AI暨創新經濟委員會共同主席。

劉雲平在國會長期支持提升台灣國際地位相關法案，支持台灣參與聯合國及其相關組織，也曾公開呼籲川普（Donald Trump）政府批准140億美元對台軍售。

「劉雲平於2024年加入跨黨派議員推動『台灣盟友基金法案』（Taiwan Allies Fund Act），2025年再度參與提案。他指出，中國對鄰國及全球多國施壓脅迫，支持美國的民主夥伴與盟友更顯重要。台灣長期是美國和國際社會的關鍵夥伴。很高興與同仁共同提出法案。」

他在2023年推動「台灣國際團結法案」（TaiwanInternational Solidarity Act）時強調，台灣應在國際舞台上擁有一席之地。台灣長期是美國及廣大國際社會的重要夥伴，尤其在全球衛生相關事務上。美國應協助確保台灣成為國際組織的一員。