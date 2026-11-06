美戰爭部長赫格塞斯矢言續掌五角大廈 為伊朗戰爭辯護

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天發布影片，誓言反擊國會彈劾行動，並為伊朗戰爭辯護，稱這是「勇敢且具歷史意義」的行動。共和黨已因這場戰爭在本週的期中選舉付出代價。

路透社報導，赫格塞斯在社群媒體發布上述談話之際，國會對他的抨擊日益升高，總統川普則迴避是否撤換他的問題。眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（HakeemJeffries）在社群媒體發文質疑，「赫格塞斯為什麼還在位？」

曾任福斯新聞（Fox News）主持人的赫格塞斯一直備受爭議，在共和黨內也面臨反對聲浪。他因主導伊朗戰爭、撤換高階軍事將領，以及與國會議員關係緊張而遭批評。與此同時，政府正尋求讓國會通過1.5兆美元的國防支出法案。

民主黨已承諾調查赫格塞斯及五角大廈的作為，包括撤換參謀首長聯席會議主席等議題。共和黨聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）則表示，下週將重新提出彈劾案，並警告赫格塞斯，明年民主黨接掌國會後，他將面臨更嚴峻的考驗。

赫格塞斯在長逾4分鐘的影片中列舉撤換五角大廈高層、終止多元化措施及禁止跨性別者從軍等政績，並稱彈劾行動是一場「鬧劇」，對川普或是他本人都不會奏效。

赫格塞斯還呼籲「愛國」的國會議員支持政府支出案，以支付伊朗戰爭及其他國防支出。他表示，這場戰爭將確保伊朗永遠無法取得核武，美國也必須持續重建軍力。

川普今天稱讚赫格塞斯「表現非常出色」，並稱反對聲浪與他撤換將領的決定有關，同時肯定他在委內瑞拉及伊朗軍事行動中的表現。

川普說，「委內瑞拉的成果令人難以置信…至於伊朗，我們在那裡已經7個月，已掌控所有我們想掌控的東西。」

川普的1名幕僚表示，赫格塞斯仍可能因伊朗戰爭而遭撤換。

共和黨聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）3日晚間告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），赫格塞斯即將面臨政治清算，且他與國會關係緊張，妨礙政府推動1.5兆美元國防支出方案。

此外，民主黨也可能調查赫格塞斯對烏克蘭的政策，以及美軍在拉丁美洲海域攻擊涉嫌販毒船隻的行動。部分民主黨人士認為，這些攻擊可能構成戰爭罪。預計明年出任眾院軍事委員會主席的民主黨聯邦眾議員史密斯（Adam Smith）承諾，將嚴格監督伊朗戰爭及軍方政治中立基礎遭侵蝕等問題。

副總統范斯（JD Vance）4日公開質疑伊朗戰爭是否值得，並稱這場戰爭讓共和黨失去國會控制權。這番罕見言論引發疑問：川普是否仍會如先前所說，恢復對伊朗的大規模作戰行動。