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盧比歐否認辭職傳聞 拒談是否2028選總統

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天駁斥他計劃離開總統川普政府的報導，並拒絕回答有關自身政治前途的問題。

他在「紐約時報」訪問中表示，為川普效力直到任期結束「一直是我的計畫」。

媒體報導盧比歐正考慮離職，他回應說：「老實說，我不知道這些消息是從哪裡來。」

他接著說：「我熱愛現在的工作。而且每當他們說我要離職時，我總會笑出來。我會問：『哪一個（職務）？』」

盧比歐也是川普的國家安全顧問。他拒絕回答是否考慮參選2028年總統大選的問題。

他在白宮辦公室受訪時說：「我真的不會再談2028年了。我就是不會談。」

彭博（Bloomberg News）今天稍早報導，盧比歐正衡量是否離開川普政府。報導還說，盧比歐曾與白宮官員談及辭職一事，但被要求留任。

然而國務院強烈反駁盧比歐可能離職的報導。主管全球公共事務助理國務卿強生（Dylan Johnson）稱彭博的報導「完全是捏造」。

對於新聞網站「獨立報」（The Independent）一篇報導說盧比歐計劃爭取2028年共和黨總統候選人提名，強生也稱這是「毫無根據的假新聞」。

盧比歐曾表示，若副總統范斯（JD Vance）參選總統，他會支持。

他5月告訴美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）：「范斯是我非常好的朋友。如果范斯參選總統，我認為他會是非常出色的候選人。我曾公開說過，現在再說一次，我會是第一個表態支持他的人。」

盧比歐 辭職 川普

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