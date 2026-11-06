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美民主黨橫掃國會 劉雲平將接黨團主席創亞裔紀錄

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國期中選舉民主黨以壓倒性優勢奪回國會參、眾兩院。台灣出生的加州聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）將接任眾院民主黨黨團主席，成為美國史上在國會位階最高的亞裔議員。

Axios新聞網站報導，現眾議院少數黨領袖、紐約州民主黨籍聯邦眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）已正式宣布角逐眾院議長寶座，可望成為美國史上首位擔任國會眾議院議長的非裔人士。

而民主黨奪回眾院後的黨團領導團隊布局，預料將在無競爭對手的情況下順利出線，組成新一屆眾議院的核心決策團隊。

相關布局包括麻薩諸塞州民主黨籍聯邦眾議員克拉克（Katherine Clark）將任眾院多數黨領袖、加州民主黨籍聯邦眾議員艾吉拉（Pete Aguilar）將任眾院多數黨黨鞭。

加州民主黨籍聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）將任民主黨黨團主席；科羅拉多州民主黨籍聯邦眾議員尼格斯（Joe Neguse）將任黨團助理領袖。

台灣出生、美國長大的劉雲平今年57歲，自2014年首次當選後擔任聯邦眾議員至今，現為眾議院民主黨黨團副主席。

民主黨眾院領導團隊4日舉行記者會，說明下屆眾議院的工作重點。傑福瑞斯在記者會介紹劉雲平時，特別強調劉雲平即將成為美國國會歷史上職務層級最高的亞裔政治人物，奠定劉雲平日後在眾院政策溝通、法案整合與對外發聲上的地位。

傑福瑞斯強調，他的目標是讓眾院民主黨人能在3大關鍵領域果斷採取行動，包括減輕民眾生活負擔、強化政府問責機制、捍衛美國核心價值。

劉雲平表示，黨團工作將聚焦在可負擔生活，計劃通過反對大幅削減聯邦醫療補助支出、恢復平價醫療保費稅務抵免、停止導致價格高漲的川普關稅，停止對伊朗戰爭等相關法案。

他指出，川普政府讓AI企業無限制營運，這是政治與政策上的壞決定。新任期國會將就人工智慧召開公開聽證會，通過AI安全機制立法。特別是美國民眾反對AI業者無節制設立數據中心，國會將設定合理的安全維護機制。

亞裔 國會 眾議院

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