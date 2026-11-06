盧比歐否認將離開川普政府 強調做到任期結束

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）周四否認他計畫離開川普政府的傳聞，強調打算做到總統任期結束，但拒談是否參選2028年總統大選。

盧比歐接受紐約時報專訪時說，不知道離職傳聞從何而來，他很喜歡目前的工作。身兼國家安全顧問的他還打趣，每次看到報導說他要辭職，都想問：「辭哪一個？」

談到2028年，他表示不會再回答相關問題。他先前曾說，若副總統范斯（JD Vance）參選，自己會第一個站出來支持。

共和黨期中選舉慘敗後，范斯將敗選歸咎於伊朗戰爭，並指共和黨選民不滿政府的以色列政策與經濟宣傳，與川普拉開距離。

被問及是否認同范斯，盧比歐起初以並未實際參與國內政治迴避問題，隨後承認，川普也說戰爭影響選情，汽油漲價確實不是能在選戰中拿來誇耀的事。但他仍力挺川普，指其即使知道對伊朗動武不受選民歡迎，仍採取自認必要的行動，值得高度肯定。