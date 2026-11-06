洛杉磯變天現任市長巴斯連任失利 行政效率成攻擊焦點

美國第二大城洛杉磯變天，73歲的現任市長巴斯連任失利，敗給45歲的市議員拉曼。拉曼緊咬市府行政效率，主打民生議題，如路燈不亮、道路坑洞、機場捷運延宕等成為選戰攻防，成功拉下現任市長。

美國期中選舉3日舉行，洛杉磯市長選舉開票進度達3/4。各家媒體報導，巴斯（Karen Bass）今天已致電拉曼（Nithya Raman）恭賀勝選。這是洛杉磯20年來首度出現現任市長尋求連任失利。

兩人同屬民主黨，拉曼原本是巴斯的政治盟友，今年1月還曾公開支持巴斯連任，在2月候選人登記截止前，她突然宣布參選，讓原本擁有連任優勢的巴斯陷入激烈選戰。

洛杉磯市長選舉採兩階段制，巴斯在6月的初選以34.3%得票率領先拉曼的29%，兩人進入決選。但到9月下旬民調翻轉，拉曼以39%支持率領先巴斯的28%，差距達11個百分點。

10月下旬雙方支持度差距縮小，選情陷入膠著。11月3日投票後，巴斯在首批開票結果中一度領先，但隨選票陸續開出，拉曼後來居上，贏得市長寶座。

選戰過程，拉曼把市府行政效率作為主軸，競選口號是「一座正常運作的城市」（A City ThatWorks）。她在8月電視辯論上指出，洛杉磯有數萬盞路燈故障、道路坑洞無人修補，批評市府管理不善。

選戰最後階段，拉曼將記者會開到洛杉磯國際機場附近，指著延宕多年的旅客捷運系統，批評工程進度落後、經費超支14億美元，凸顯市府大型公共建設管理問題。

拉曼批評巴斯，從最基本的公共設施到大型工程，巴斯的市府讓市民「付出更多，得到更少」。她也鎖定電費上漲，市府財政赤字等問題，批評巴斯推動警察加薪、耗資26億美元的會展中心擴建工程，未以市民需求為優先。

遊民問題是另一項攻防焦點。巴斯任內投入逾3億美元推動遊民安置計畫，但洛杉磯露宿街頭的無家者人數在連續兩年下降後再度增加。

巴斯反擊，強調任內政績包括犯罪率下降、增加平價住宅，警察加薪有助留住警力，會展中心擴建能帶動經濟。她質疑拉曼缺乏管理大型城市的經驗，批評拉曼身為市議員，同樣參與市府預算審議，不能將施政問題全推給市長。

巴斯最大的政治包袱是2025年洛杉磯野火。大火發生時，她人在國外，未能第一時間坐鎮指揮，消防應變與災後重建接連引發爭議，重創民眾對她領導能力的信心，也成為挑戰者的攻擊焦點。