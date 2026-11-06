快訊

霸王級寒流又要來了？ 專家破解迷思 曝決定冷不冷的關鍵因素

91APP用Google表單補償申請被罵翻！「資安零分」二度致歉改用這管道

日本「最帥知事」石田嵩人來台！ITF旅展宣傳福井觀光 網嗨翻：直接說全買單

聽新聞
0:00 / 0:00

美媒指與中國情報人員關係密切 議員要求黃仁勳向國會簡報

中央社／ 華盛頓5日專電

美媒先前報導，一名與人工智慧（AI）晶片大廠輝達執行長黃仁勳關係密切的中國籍女高階主管被控是北京間諜。美國聯邦眾議員為此聯合致函黃仁勳，要求他出席國會閉門簡報說明；議員們強調，國會必須確認美國國安受到威脅的程度。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」今天發布新聞稿指出，該委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）、眾院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）及眾院情報委員會主席克勞福（RickCrawford）聯合致函黃仁勳，要求其在18日出席一場閉門簡報。

這封4日發出的信函寫道，要求黃仁勳出席這3個委員會聯合舉行的閉門簡報，就輝達（NVIDIA）針對外國敵手間諜活動採取的安全機制，以及其與被控為中國情報人員的中國籍女高階主管間的互動情況，進行說明。

這3名共和黨籍眾議員在信中表示，近期報導引發外界對中華人民共和國獲取美國敏感技術與資訊的重大國安疑慮。中國滲透、獲取美國尖端技術的問題，是本屆國會這3個委員會調查工作的核心重點，「國會必須確認美國國家安全受到威脅的程度，這點至關重要」。

議員們要求黃仁勳在11月18日進行簡報。黃仁勳必須在11日之前接受邀請，或提供其他可出席的日期。

「紐約時報」（The New York Times）日前獨家報導，新加坡資料中心公司Megaspeed一名女性高階主管涉嫌將輝達的先進AI晶片轉往中國。美國官員如今做出結論，認定她是中國的情報資產，向北京傳遞資訊。

據報導，這名中國籍高層名為黃樂（Huang Le，音譯），又名Alice Huang，對她的監控顯示，她與黃仁勳關係密切。

對此，黃仁勳受訪曾表示，輝達與Megaspeed高階主管的關係符合規定，且輝達已進行查核，確保Megaspeed並未將輝達的AI處理器非法運往中國。

黃仁勳 情報 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳淨值蒸發151億美元「掉出十大首富」美眾院員要求閉門說明間諜風波

避開美國出口管制 中國AI新創月之暗面轉向歐洲租輝達晶片算力

民主黨重奪國會！美議員促用新權力施壓川普放行對台軍售

路透：北京暫緩核發進口許可 60萬顆輝達H200晶片堆香港

相關新聞

盧比歐否認將離開川普政府 強調做到任期結束

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）周四否認他計畫離開川普政府的傳聞，強調打算做到總統任期結束，但拒談是否參選2028年總統大選。

美選民對資料中心說不 OpenAI回應：不讓居民扛電費

美國選民對資料中心擴建說不，OpenAI承諾不讓居民埋單。

共和黨期中選舉慘敗魯比歐想跳船？本人急駁斥：陪川普做到任期結束

美國共和黨在期中選舉慘敗，彭博資訊5日獨家報導，知情人士透露，國務卿魯比歐正在考慮下一步動向，包括是否離開川普政府。不過，魯比歐接受紐約時報訪問時駁斥相關報導，表示為美國總統川普工作直到任期結束，「一直都是我的計畫」。

輝達成竊賊目標 逾3.7億元硬體與貨車在南加州離奇消失

隨著AI技術需求推升資料中心設備價值，晶片巨擘輝達的貨物成為竊賊覬覦目標。據報幾個月前一輛貨車在美國南加州神祕失蹤，價值...

加州州長紐森宣布 全州548名死刑犯減刑為終身監禁

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）今天表示，他將把加州所有的死刑判決減刑為終身監禁，這項措施將影響548名死刑...

德州迎民主黨籍州長 新案審核添變數

德州將迎來30多年來首位民主黨籍州長希諾霍薩（Gina Hinojosa），而她在競選期間承諾，將暫停核准新的資料中心，直到州議會制定新法，保障當地居民權益為止。德州已成全美資料中心重鎮，如此將為資料中心產業前景增添不確定性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。