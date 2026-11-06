美媒指與中國情報人員關係密切 議員要求黃仁勳向國會簡報

美媒先前報導，一名與人工智慧（AI）晶片大廠輝達執行長黃仁勳關係密切的中國籍女高階主管被控是北京間諜。美國聯邦眾議員為此聯合致函黃仁勳，要求他出席國會閉門簡報說明；議員們強調，國會必須確認美國國安受到威脅的程度。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」今天發布新聞稿指出，該委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）、眾院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）及眾院情報委員會主席克勞福（RickCrawford）聯合致函黃仁勳，要求其在18日出席一場閉門簡報。

這封4日發出的信函寫道，要求黃仁勳出席這3個委員會聯合舉行的閉門簡報，就輝達（NVIDIA）針對外國敵手間諜活動採取的安全機制，以及其與被控為中國情報人員的中國籍女高階主管間的互動情況，進行說明。

這3名共和黨籍眾議員在信中表示，近期報導引發外界對中華人民共和國獲取美國敏感技術與資訊的重大國安疑慮。中國滲透、獲取美國尖端技術的問題，是本屆國會這3個委員會調查工作的核心重點，「國會必須確認美國國家安全受到威脅的程度，這點至關重要」。

議員們要求黃仁勳在11月18日進行簡報。黃仁勳必須在11日之前接受邀請，或提供其他可出席的日期。

「紐約時報」（The New York Times）日前獨家報導，新加坡資料中心公司Megaspeed一名女性高階主管涉嫌將輝達的先進AI晶片轉往中國。美國官員如今做出結論，認定她是中國的情報資產，向北京傳遞資訊。

據報導，這名中國籍高層名為黃樂（Huang Le，音譯），又名Alice Huang，對她的監控顯示，她與黃仁勳關係密切。

對此，黃仁勳受訪曾表示，輝達與Megaspeed高階主管的關係符合規定，且輝達已進行查核，確保Megaspeed並未將輝達的AI處理器非法運往中國。