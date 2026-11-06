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輝達成竊賊目標 逾3.7億元硬體與貨車在南加州離奇消失

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
南加州一輛運送輝達硬體的貨車與貨物離奇失蹤，損失達1140萬美元，AI設備運輸成為竊賊新目標。（路透）
南加州一輛運送輝達硬體的貨車與貨物離奇失蹤，損失達1140萬美元，AI設備運輸成為竊賊新目標。（路透）

隨著AI技術需求推升資料中心設備價值，晶片巨擘輝達的貨物成為竊賊覬覦目標。據報幾個月前一輛貨車在美國南加州神祕失蹤，價值高達1140萬美元的輝達電腦硬體不翼而飛。

「紐約郵報」（New York Post）今天引述「東灣時報」（East Bay Times）報導，今年8月29日，一輛車身印有某食品公司標誌的貨車從加州奧克蘭（Oakland）出發，目的地是德州沃斯堡（FortWorth），車上載著6個棧板、價值高達1140萬美元（約新台幣3億7703萬元）的輝達（Nvidia）電腦硬體。

據報貨車及其駕駛人員在南下途中某處失蹤，讓調查人員急忙追查貨物下落。當局最後在加州聖伯納地諾郡（San Bernardino County）失去這輛貨車的行蹤，而貨車消失前曾多次停留，每次停車時間長達數小時。

直到9月初，這起竊案才被正式通報，讓涉嫌犯案的竊賊有數天時間帶著昂貴貨物逃逸。目前尚未公布任何逮捕消息。

根據紐約郵報，這是近期一連串針對輝達相關高價硬體運輸貨物的大膽竊案之一。

今年9月，竊賊從加州一處倉庫偷走貼有輝達及PlusAI聯名標誌的拖車，顯然以為能靠價值不菲的人工智慧（AI）圖形處理器（GPU）或晶片大賺一筆。

不過，車內裝的其實是總重達4萬磅（約1萬8144公斤）的沙子。

加州 輝達 德州

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