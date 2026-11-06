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加州州長紐森宣布 全州548名死刑犯減刑為終身監禁

中央社／ 洛杉磯5日綜合外電報導

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）今天表示，他將把加州所有的死刑判決減刑為終身監禁，這項措施將影響548名死刑犯。

法新社報導，他在一封致「全體加州民眾」的信中寫道：「我決定行使憲法賦予我的赦免權，將加州所有死刑判決減為不得假釋的終身監禁。」

美國人口最多的加州已有20年未執行死刑，但法院仍持續對犯下謀殺及其他重大罪行而遭定罪者判處死刑。

紐森表示：「今天的決定，是我近30年來擔任民選官員期間，始終公開反對州政府執行死刑的結果。」紐森將於幾個月後卸任州長職務，各界普遍預期他將角逐2028年的白宮寶座。

他說：「今天，我基於長久且堅定的信念採取行動。無論是作為個人還是整體社會，當我們拒絕由政府授權的殺戮時，我們的社會才會更加強大。」

加州 死刑 假釋

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