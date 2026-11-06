德州迎民主黨籍州長 新案審核添變數

美國民主黨在期中選舉掀起「藍潮」大勝拿下國會，川普未來兩年內政施政受阻，可能把更多心力轉向外交和貿易，爭取政績。關稅仍是他不願放手的工具，伊朗戰爭則讓他面臨降低物價和維持施壓的兩難。從美中談判到台灣軍售，接下來要看他如何運用手中權力，以及新國會能制衡多少。

2026-11-06 00:00