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德州迎民主黨籍州長 新案審核添變數

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

德州將迎來30多年來首位民主黨籍州長希諾霍薩（Gina Hinojosa），而她在競選期間承諾，將暫停核准新的資料中心，直到州議會制定新法，保障當地居民權益為止。德州已成全美資料中心重鎮，如此將為資料中心產業前景增添不確定性。

德州憑藉能源充足、土地相對便宜與親商政策等優勢，吸引Meta、Google與微軟等科技巨擘相繼宣布當地投資興建大型資料中心，成為全美、甚至是全球資料中心發展最快的地區之一。

高盛估計，該州占全美規劃中資料中心總容量的25%。投行Jefferies估計，若希諾霍薩真的兌現政見，德州最多有13GW資料中心計畫可能面臨風險。

德州 民主黨 Meta

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