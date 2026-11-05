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裴洛西接班人出爐 威善高成舊金山首位男同志聯邦眾議員

中央社／ 舊金山4日專電
威善高在裴洛西接班之戰勝出，將前進華府接任加州第11選區眾議員，並成為舊金山首位公開出櫃男同志聯邦眾議員。 聯合報系資料照
威善高在裴洛西接班之戰勝出，將前進華府接任加州第11選區眾議員，並成為舊金山首位公開出櫃男同志聯邦眾議員。 聯合報系資料照

加州備受矚目的裴洛西接班席位之爭今天揭曉，獲裴洛西背書的市議員陳詩敏承認敗選，加州州參議員威善高將前進華府。他選前接受中央社訪問時表示，美國與中國、台灣都有深厚文化連結，關係都極為重要。

美國期中選舉開票後，威善高（Scott Wiener）得票率一路領先，儘管正式結果尚未公布，陳詩敏（Connie Chan）今天透過聲明，恭賀威善高當選加州第11選區聯邦眾議員，現任的裴洛西（Nancy Pelosi）將於明年1月卸任。

裴洛西肯定陳詩敏的競選表現，並祝賀威善高當選，祝福他「未來能夠成功為這座城市（舊金山）人民服務。」

威善高透過社群平台發表獲選感言，讚揚裴洛西是「美國現代史上最偉大的眾議院議長」，從不曾停止為城市與國家奮鬥，對於能夠傳承這個席位，深感謙卑與榮幸。

這場勝利也具有歷史意義，威善高將成為舊金山首位公開出櫃的男同志聯邦眾議員。

威善高寫道，「1997年，我搭乘電扶梯走出卡斯楚地鐵站，深深愛上這座城市，當時，我從未想過自己有一天能獲得這份殊榮。」卡斯楚是舊金山著名的同志社區。

威善高去年曾率加州跨黨派議員訪問台灣，是加州參議會自2007年以來首次組團訪台。

在華裔人口占比超過兩成的舊金山，威善高對美中台關係採取務實且謹慎立場。

他之前在一場記者會上回應中央社提問表示，美中有時是競爭對手，也並非總能達成共識，但仍有許多重要議題需要雙方共同努力；「美中貿易很重要，美台貿易也很重要。我們與中國和台灣都有深厚的文化連結，關係都極為重要」。

眾議員 裴洛西 舊金山

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