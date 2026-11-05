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美加州西好萊塢市通過條例 為多重伴侶關係提供法律保障

中央社／ 洛杉磯4日綜合外電報導

美國加州西好萊塢市（West Hollywood）成了美國最新設立同居伴侶登記制度以承認多重伴侶關係的城市。

法新社報導，西好萊塢市由5人組成的市議會昨天一致通過一項條例，給予多重伴侶家庭結構法律保障。與此同時，美國其他大部分地區正籠罩在民主黨於期中選舉大勝共和黨的氣氛之中。

不過，位於洛杉磯郡（Los Angeles County）、人口約3.5萬人的獨立城市西好萊塢市，原本就是民主黨深藍鐵票倉，並以支持LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）關係和非傳統生活方式聞名。

多重伴侶關係是指在各方知情同意下，同時維持多段具有承諾的關係。

相較於婚姻賦予的權利，或許多州現行的同居伴侶法，西好萊塢市昨天通過的條例範圍相對有限。不過，向市政府登記多重伴侶關係，當事人將享有特定權利，包括到醫院探視伴侶，以及租屋權益保障。

居住在西好萊塢市城市範圍外的人也可辦理登記。倡議人士希望這能有助於賦予他們的結合合法性，即使當事人居住地的地方政府未賦予這項權利。

多名民眾向西好萊塢市議會提交意見，表示希望這項新條例能成為其他地方的範本。

布拉徹（Jim Bratcher）在寫給市議員的電子郵件中寫道：「我自1974年起就是多重伴侶關係者，目前住在加州巴沙迪納（Pasadena）。我很感謝市議會在承認多元家庭與關係結構方面所展現的領導力。」

麻薩諸塞州的兩座城市薩默維爾（Somerville）與劍橋（Cambridge），近年也建立類似的登記制度。

西好萊塢加入加州至少另兩座城市柏克萊（Berkeley）與奧克蘭（Oakland）的行列，禁止因非傳統家庭結構而歧視他人。

好萊塢 伴侶關係 法律

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