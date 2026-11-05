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造成動物痛苦！華府公投贊成禁產銷鵝鴨肝醬 業者可能提告

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
華府公投以壓倒性票數通過禁止鵝鴨肝醬生產與銷售，但餐廳與業者可能發動法律挑戰，使禁令延後實施甚至遭推翻。圖為在美國華盛頓，鴨子在國會大廈前曬太陽。 新華社
華府公投以壓倒性票數通過禁止鵝鴨肝醬生產與銷售，但餐廳與業者可能發動法律挑戰，使禁令延後實施甚至遭推翻。圖為在美國華盛頓，鴨子在國會大廈前曬太陽。 新華社

美國首都華盛頓特區選民壓倒性支持禁止鵝鴨肝醬的提案，這項備受爭議的珍饈預計將不得在華府生產與銷售。然而這項禁令可能延後實施或遭推翻，據報業者和餐廳很可能提出法律挑戰。

法新社報導，根據昨天公投初步結果，86號提案（Initiative 86）得票率73%，內容禁止灌食以使禽鳥肝臟增大，也禁止銷售任何透過這種方式製成的產品。

動物權益倡議人士表示，鵝鴨肝醬的生產過程會對鴨和鵝造成痛苦。

華府目前沒有生產這項法國傳統菜餚的農場或設施，但供應鵝鴨肝醬的餐廳可能面臨1000至5000美元罰款，營業執照也可能遭到吊扣。

名廚安德瑞斯（Jose Andres）在華府擁有多家餐廳，是數名公開批評這項提案的知名人士之一。

安德瑞斯10月表示：「所以我們要禁止所有肉類嗎？讓我們把心力放在重要的事情上…美國移民暨海關執法局（ICE）人員朝載有兒童的車輛開槍；在農場和餐廳工作的移民遭到驅逐，其中許多人持有綠卡，甚至是美國公民…還有這麼多其他問題！」

加州全州以及賓州匹茲堡市（Pittsburgh）和俄勒岡州波特蘭市（Portland）均已禁售鵝鴨肝醬。

紐約市2019年曾試圖禁止，但因法律訴訟曠日持久，禁令至今尚未生效。美國兩大鵝鴨肝醬生產商均位於紐約州。

哈德遜谷農場（Hudson Valley Farms）主管葛里諾（Jordan Grinor）9月告訴法新社：「政府應該有權決定我們可以吃什麼嗎？這才是真正的問題。」

華府 公投 華盛頓

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