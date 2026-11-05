快訊

大學文憑不再保證高薪 日企為何取消學歷起薪差？

跨境鎮壓沈伯洋的罰則太輕？法務部：擬修反滲透法加重罰則

金門軍人勒斃同婚伴侶！伴屍3天上網查抗辯事由 2度遭延長羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

邁阿密附近直升機墜海灣…釀1死2重傷 情況「危急但穩定」

中央社／ 邁阿密4日綜合外電報導
一架直升機今天在邁阿密附近墜入比斯肯灣（Biscayne Bay），造成一名男子喪生，另兩人重傷 美聯社
一架直升機今天在邁阿密附近墜入比斯肯灣（Biscayne Bay），造成一名男子喪生，另兩人重傷 美聯社

美國警方表示，一架直升機今天在邁阿密附近墜入比斯肯灣（Biscayne Bay），造成一名男子喪生，另兩人重傷，當時直升機正執行拍攝水上船隻的任務。

美聯社報導，佛羅里達州邁阿密戴德郡（Miami-Dade）警長辦公室表示，這架羅賓遜（Robinson）R44 II型直升機今天上午接近中午時分在比斯坎島（Key Biscayne）外海、比爾巴格斯州立公園（BillBaggs State Park）附近墜落。

警長柯戴羅-席杜茲（Rosie Cordero-Stutz）在下午的記者會上表示，兩名生還者已送往附近的創傷中心，情況「危急但穩定」。

數個地方機關救援人員以及美國海岸防衛隊（USCG）和美國海關與邊境保護局（CBP）人員均趕赴現場。

柯戴羅-席杜茲表示，警長辦公室海上巡邏隊抵達現場時，發現一名熱心民眾正試圖協助其中一名遇難者將他帶上岸。邁阿密消防人員試圖搶救但仍不治。

與此同時，邊境保護局人員找到直升機上另外兩名男子，將他們交由邁阿密戴德郡救援人員送醫。

柯戴羅-席杜茲說，墜機原因仍在調查中。佛羅里達州南部過去幾天降下大雨，但目前尚不清楚天候是否為墜機因素之一。

佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）附近1日曾發生一架里爾60型（Learjet 60）噴射機墜毀事故，造成機上9人全數罹難，調查人員表示，天候狀況是調查重點之一。

邁阿密 直升機 墜機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國墜機9死！20歲女副機師罹難 調查人員：飛機撞地前疑已解體

佛州空難20歲副駕駛17歲取得飛行執照 調查聚焦天候

T-34C教練機又傳意外 國防部證實：操作失誤輕損 人員均安

高球／泰國15歲少女球員比賽遭雷擊身亡 家屬質疑主辦單位太晚停賽

相關新聞

邁阿密附近直升機墜海灣…釀1死2重傷 情況「危急但穩定」

美國警方表示，一架直升機今天在邁阿密附近墜入比斯肯灣（Biscayne Bay），造成一名男子喪生，另兩人重傷，當時直升...

今晨國際頭條一次看／看好民主黨制衡川普 美股創8月以來最大單日漲幅

今晨六家外媒首頁全面聚焦美國期中選舉民主黨大勝。主要焦點從選舉結果轉向川普政府的責任與權力變化，美伊戰爭及高物價成為共和黨敗選的重要原因。金融時報則突出民主黨勝選帶動美股大漲，選舉衝擊也從華府延伸至州政府及金融市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。