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邁阿密附近直升機墜海灣…釀1死2重傷 情況「危急但穩定」
美國警方表示，一架直升機今天在邁阿密附近墜入比斯肯灣（Biscayne Bay），造成一名男子喪生，另兩人重傷，當時直升機正執行拍攝水上船隻的任務。
美聯社報導，佛羅里達州邁阿密戴德郡（Miami-Dade）警長辦公室表示，這架羅賓遜（Robinson）R44 II型直升機今天上午接近中午時分在比斯坎島（Key Biscayne）外海、比爾巴格斯州立公園（BillBaggs State Park）附近墜落。
警長柯戴羅-席杜茲（Rosie Cordero-Stutz）在下午的記者會上表示，兩名生還者已送往附近的創傷中心，情況「危急但穩定」。
數個地方機關救援人員以及美國海岸防衛隊（USCG）和美國海關與邊境保護局（CBP）人員均趕赴現場。
柯戴羅-席杜茲表示，警長辦公室海上巡邏隊抵達現場時，發現一名熱心民眾正試圖協助其中一名遇難者將他帶上岸。邁阿密消防人員試圖搶救但仍不治。
與此同時，邊境保護局人員找到直升機上另外兩名男子，將他們交由邁阿密戴德郡救援人員送醫。
柯戴羅-席杜茲說，墜機原因仍在調查中。佛羅里達州南部過去幾天降下大雨，但目前尚不清楚天候是否為墜機因素之一。
佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）附近1日曾發生一架里爾60型（Learjet 60）噴射機墜毀事故，造成機上9人全數罹難，調查人員表示，天候狀況是調查重點之一。
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