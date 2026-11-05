今晨國際頭條一次看／看好民主黨制衡川普 美股創8月以來最大單日漲幅

今晨六家外媒首頁全面聚焦美國期中選舉民主黨大勝。主要焦點從選舉結果轉向川普政府的責任與權力變化，美伊戰爭及高物價成為共和黨敗選的重要原因。金融時報則突出民主黨勝選帶動美股大漲，選舉衝擊也從華府延伸至州政府及金融市場。

華爾街日報

民主黨主打生活負擔議題大勝 期中選舉奪國會兩院並攻破共和黨票倉

How Democrats Coalesced Around the Economy to Pull Off a Stunning Victory

摘要

民主黨在美國期中選舉拿下國會參眾兩院、多數州長席次，並在德州、堪薩斯州等共和黨長期占優勢的州取得突破。中間派與進步派候選人罕見一致主打物價及生活負擔，避免陷入文化議題爭論。選民調查顯示，89%受訪者認為生活成本是國會選舉的重要投票因素。

為何重要

民主黨靠經濟議題跨越黨內派系分歧，並成功爭取共和黨傳統票倉選民，顯示生活成本已成為重塑美國政治版圖的關鍵議題。

華盛頓郵報

川普承認美伊戰爭拖垮共和黨選情 仍稱若重來也會開戰

Trump concedes Iran war angered voters, triggered Democratic landslide

摘要

川普與美國副總統范斯在共和黨期中選舉慘敗後，將失利歸因於對伊朗開戰。川普承認戰爭推高汽油價格、激怒選民，但強調為阻止伊朗取得核武，即使重來仍會做同樣決定。民主黨取得國會兩院多數，共和黨內部也開始檢討白宮策略，以及國防部長赫塞斯在戰爭決策中的責任。

為何重要

民主黨明年1月掌控國會後，將能阻擋川普的重要法案及人事任命。美伊戰爭也成為共和黨內部追究敗選責任與檢討政策方向的焦點。

金融時報

民主黨奪下國會兩院 美股創8月以來最大單日漲幅

US stocks post best day since August after Democrats sweep midterms

摘要

民主黨在美國期中選舉奪得國會兩院，市場預期行政與立法部門分治將限制川普政策，帶動美股上漲。標普500指數漲1.6%，創8月以來最大單日漲幅；歐股漲1.9%，布蘭特原油重挫近9%。亞馬遜、Alphabet及微軟等雲端巨頭股價走高，但輝達等晶片股因AI政策疑慮下跌。

為何重要

市場將民主黨勝選視為制衡白宮的力量，同時重新評估AI資料中心、國防支出與能源政策，使科技產業內部出現明顯的股價表現分歧。

衛報

民主黨持續擴大期中選舉勝果 德桑提斯警告共和黨遭毀滅性重創

US midterm elections 2026 live: Democrats pick up more wins as vote counting in tight races continues and Republican blame game begins

摘要

民主黨在美國期中選舉持續擴大戰果，繼拿下德州州長與聯邦參議員席次後，又奪回德州州眾議院控制權。佛羅里達州州長德桑提斯形容共和黨敗選幾乎是「滅絕級」災難，警告失去德州優勢將危及未來全國選舉競爭力。部分選區仍在計票，共和黨內部則開始爭論敗選責任。

為何重要

德州長期是共和黨最重要的政治根據地之一。民主黨在當地取得突破，使共和黨面臨的不只是國會席次損失，更是傳統選舉優勢遭到動搖。

路透

民主黨奪國會兩院準備制衡川普 川普敗選後首露面卻忙著介紹白宮宴會廳

As Democrats savor big wins in Congress, Trump shows off his ballroom project

摘要

民主黨在美國期中選舉翻轉參眾兩院，參院至少取得54席，眾院至少增加28席。民主黨誓言明年1月掌權後追究川普政府責任，並推動降低生活成本。川普在選後首次公開露面，卻主要向媒體介紹白宮正在興建的宴會廳，僅簡短回應敗選，並強調自己仍握有總統否決權。

為何重要

這將是川普兩屆總統任內首度面對民主黨同時控制國會兩院。國會調查、預算談判及高階人事任命，都將受到更強力的制衡。

美聯社

民主黨擴大掌控州政府 德州州眾議院睽違24年翻盤

Democrats win full control of more state governments and the Texas House

摘要

民主黨在2026年期中選舉不僅奪回國會，也在州級政治大幅擴張。德州民主黨拿下州長、聯邦參議員及州眾議院選舉，州眾院自2002年共和黨掌權以來首度翻轉。民主黨另在至少5個原本由兩黨分掌權力的州，同時取得州長與州議會兩院控制權，包括威斯康辛、密西根及內華達等州。

為何重要

州政府掌握稅制、墮胎權、教育及AI資料中心等重要政策。民主黨在州級選舉翻盤，將直接改變地方政策，也可能影響未來國會選區重劃。

（本文與AI協作）