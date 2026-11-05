民主黨強生當選德州檢察長 曾為「七龍珠Z」配樂

美國民主黨籍德州州參議員強生（Nathan Johnson）昨天當選州檢察長。根據他的競選網站，他先前曾從事截然不同的工作，曾為動畫影集「七龍珠Z」美國版創作配樂。

「今日美國報」（USA Today）報導，強生的競選網站形容，他是一名訴訟律師及調解人，並擁有亞利桑那大學（University of Arizona）物理學學士學位，以及德州大學奧斯汀分校（The University of Texas atAustin）法律學位。

強生曾在官方臉書專頁發文表示：「如果你從小看『七龍珠Z』（Dragon Ball Z），那麼你對我的認識可能比自己想像的還多。我曾為67集動畫及5部電影創作配樂，過程非常愉快。」

根據美國娛樂媒體「綜藝」（Variety），他的作品包括「七龍珠Z 世界最強的高手」、「七龍珠Z 地球超級大決戰」、「七龍珠Z 兩人面臨危機！超戰士難以成眠」、「七龍珠Z 復活的融合!!悟空和貝吉達」及「七龍珠Z 龍拳爆發!!悟空捨我其誰」。

強生後來指出，這份工作讓他在自己的孩子及孩子的朋友面前多少有些分量。他回憶，當時年僅1歲的兒子曾坐在他膝上看這部動畫，並對主角悟空有所反應。

他形容，這份工作既是創意發揮的管道，也讓他難得與流行文化產生連結。