快訊

共和黨敗選後首露面…川普坦言伊朗戰爭拖累選情 但不後悔開戰

美期中選舉民主黨狂勝！參眾院變天 川普接受敗選準備合作

今晴朗熱飆35度高溫 明起東北季風接力⋯第2波冷空氣更強

聽新聞
0:00 / 0:00

民主黨強生當選德州檢察長 曾為「七龍珠Z」配樂

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國民主黨德州州參議員強生（Nathan Johnson）昨天當選州檢察長。根據他的競選網站，他先前曾從事截然不同的工作，曾為動畫影集「七龍珠Z」美國版創作配樂。

「今日美國報」（USA Today）報導，強生的競選網站形容，他是一名訴訟律師及調解人，並擁有亞利桑那大學（University of Arizona）物理學學士學位，以及德州大學奧斯汀分校（The University of Texas atAustin）法律學位。

強生曾在官方臉書專頁發文表示：「如果你從小看『七龍珠Z』（Dragon Ball Z），那麼你對我的認識可能比自己想像的還多。我曾為67集動畫及5部電影創作配樂，過程非常愉快。」

根據美國娛樂媒體「綜藝」（Variety），他的作品包括「七龍珠Z 世界最強的高手」、「七龍珠Z 地球超級大決戰」、「七龍珠Z 兩人面臨危機！超戰士難以成眠」、「七龍珠Z 復活的融合!!悟空和貝吉達」及「七龍珠Z 龍拳爆發!!悟空捨我其誰」。

強生後來指出，這份工作讓他在自己的孩子及孩子的朋友面前多少有些分量。他回憶，當時年僅1歲的兒子曾坐在他膝上看這部動畫，並對主角悟空有所反應。

他形容，這份工作既是創意發揮的管道，也讓他難得與流行文化產生連結。

德州 強生 民主黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國州長選舉 民主黨德州、喬治亞州歷史性勝選

1994年來首位…塔拉里格擊敗川普盟友 民主黨寫下德州選舉新頁

共和黨輸掉眾院 議長強生不角逐少數黨領袖

美期中選舉創多項歷史紀錄 首見出櫃男同志與穆斯林參議員

相關新聞

藍色海嘯 民主黨狂勝參眾院變天

民主黨三日在美國期中選舉中取得壓倒性勝利，奪下參眾兩院控制權。選民藉由選票表達不滿美國總統川普施政，讓民主黨掀起「藍色海嘯」，不但在眾院大幅過半，還在傳統共和黨票倉贏得多個共和黨把持數十年的參議員席位。川普對紐約時報表示，他「完全願意接受這些結果」，準備與民主黨人合作。

伊戰、關稅…美國總統 遭遇最堅決否定 政治板塊大移動

華爾街日報指出，共和黨三日在期中選舉慘敗，是現代政治史上美國總統遭遇的最堅決否定。紐約時報社論則以「美國人民已否定川普」為題，指出選民以選票拒絕川普過去兩年破壞民主的作為。

藍州激增…多位新州長促嚴管AI 資料中心大利空

在美國國會期中選舉出現「藍色浪潮」後，美國資料中心開發商將遭遇最壞情境，不僅國會可能加強監管，兩大資料中心重鎮俄亥俄州與德州、以及資料中心興建熱點喬治亞州與賓州的州長，都是由主張嚴管資料中心的民主黨人拿下，成為Meta、亞馬遜及CoreWeave等企業的重大利空。

川普跛鴨…外交未必放軟 美媒：可能更多國家敢「壯膽」反抗

新聞周刊分析，共和黨在期中選舉大敗，不代表川普總統會在外交上收斂，不能把期中選舉視為川普外交政策的自動煞車。對於期待華府回歸常態的歐洲國家以及擔心戰事再起的伊朗而言，選舉未必帶來政策轉向。

美國國會變天…港媒：台灣仍是美中關係變數

香港南華早報報導，上海國際問題研究院長陳東曉分析，民主黨未來二年主要目標仍是限制美國總統川普的行政權力，而非推翻現有對中政策，選舉結果不太可能重大衝擊美中關係。不過，台灣議題可能成為變數，兩黨議員選後恐加強施壓，要求川普推進先前擱置的總額一四○億美元對台軍售案。

美國國會變天…學者：民主黨可能加強挺台

美國期中選舉結果出爐，淡江大學戰略所所長李大中表示，美國總統川普的對台政策現階段更傾向於美國對中政策的一部分，就看民主黨未來會不會在國會施壓，讓川普在面對台灣議題時有更多考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。