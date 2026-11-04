美殺人犯越獄偷車逃亡逾一周 最後敗給「一灘泥巴」乖乖就逮

美國一名28歲殺人犯越獄後，一路偷車逃亡、躲進狩獵營地，甚至還有閒情逸致做大蒜麵包！警方追捕超過一周，最後靠著車牌辨識系統和直升機鎖定他的行蹤。令人哭笑不得的是，男子一路成功逃亡，最後卻因車子深陷泥巴卡住而動彈不得，當場遭警方逮捕。

據《美聯社》（Associated Press）報導，28歲男子莫利（Jacob Morley）因2022年殺害同事伯奇菲爾德（Cody Birchfield），遭判處終身監禁。當時被害人失蹤數周後，遺體被發現藏在莫利住家下方的一個箱子裡。

今年10月25日，莫利穿著囚服，從田納西州西北懲教中心（Northwest Correctional Complex）的圍籬脫逃，隨後偷走附近農場的一輛卡車，一路逃往伊利諾州。

警方調查發現，莫利曾躲在伊利諾州一處狩獵營地，還在屋內準備大蒜麵包及其他食物。離開前，他涉嫌偷走衣物、3把槍枝，以及一輛油箱加滿、還備有額外燃料的農用卡車，甚至在現場留下一張手寫道歉紙條。

11月3日上午，警方接獲消息，得知莫利可能開車前往密蘇里州堪薩斯城一帶，隨即透過自動車牌辨識系統追蹤車輛，並出動直升機從空中監控。莫利當時行經密蘇里州卡羅爾郡（Carroll County），想駛離道路，變換路線逃亡，結果卡車卻陷入泥地無法脫困。警方趕抵後，他也只能乖乖束手就擒。

警方在犯嫌車上查獲2把步槍及1把霰彈槍，這場歷時超過一周的跨州追捕也終於落幕。